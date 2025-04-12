О нем мало кто знает: гениальный салат из свеклы, который затмит все остальные

Все гениальное – простое. И когда вы попробуете этот салат, то в который раз убедитесь в правдивости этой мудрости.

Этот рецепт вполне заслуживает того, чтобы стать достоянием широкой аудитории. Хозяйки, которые его попробовали, так и рассыпаются комплиментами, но всегда лучше проверять все на свой вкус, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Вкусненькое". К теме Пасхальная "Шуба": готовим салат с селедкой на праздники – рецепт Эктора Рецепт легкого салата из свеклы Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 8 Ингредиенты:

– 500 граммов вареной свеклы;

– 300 граммов лука;

– 200 граммов соленого огурца;

– 200 граммов зеленого горошка;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Варим свеклу заранее заранее. Лук нарезаем полукольцами и жарим до золотистости. Огурцы грубо натираем и немного обжариваем вместе с луком. Добавляем горошек и нарезанную соломкой свеклу, жарим еще несколько минут. Солим и перчим по вкусу. Выкладываем на тарелку и посыпаем нарезанным укропом. Приятного аппетита! Он может стать хитом: готовим салат в форме писанки.