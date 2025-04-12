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12 апреля, 23:55
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О нем мало кто знает: гениальный салат из свеклы, который затмит все остальные

Лилия Имбировская-Сиваковская

Все гениальное – простое. И когда вы попробуете этот салат, то в который раз убедитесь в правдивости этой мудрости.

Этот рецепт вполне заслуживает того, чтобы стать достоянием широкой аудитории. Хозяйки, которые его попробовали, так и рассыпаются комплиментами, но всегда лучше проверять все на свой вкус, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Вкусненькое".

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Рецепт легкого салата из свеклы

  • Время: 20 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 500 граммов вареной свеклы;
– 300 граммов лука;
– 200 граммов соленого огурца;
– 200 граммов зеленого горошка;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Варим свеклу заранее заранее.
  2. Лук нарезаем полукольцами и жарим до золотистости.
  3. Огурцы грубо натираем и немного обжариваем вместе с луком.
  4. Добавляем горошек и нарезанную соломкой свеклу, жарим еще несколько минут. Солим и перчим по вкусу.
  5. Выкладываем на тарелку и посыпаем нарезанным укропом.

Приятного аппетита!

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