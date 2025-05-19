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19 мая, 20:55
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Только свекла и фасоль: салат, который насытит за несколько минут

Лилия Имбировская-Сиваковская

Этот салат станет находкой для тех, кто постоянно спешит. Одно мгновение – и вы уже вкусно перекусили!

Для того, чтобы вкусно поесть, не обязательно долго колдовать у плиты. Просто отварите свеклу заранее – и приготовление салата займет несколько минут, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Рецепт вкусного сытного салата, который исчезнет со стола за секунду

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 2 вареных или запеченных свеклы;
– солёный огурец;
– консервированная фасоль;
– масло, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Свеклу и огурцы нарезаем кубиками.
  2. С фасоли сцеживаем жидкость, смешиваем все ингредиенты.
  3. Солим, перчим и заправляем маслом.
  4. Для вкуса можно добавить сыр фета.

Приятного аппетита!

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