Салат из свеклы "Барби": простой состав, а результат просто поражает
- Салат "Барби" готовится из свеклы, лука, плавленых сырков, майонеза и зелени, быстро и выглядит эффектно.
- Свеклу можно варить в воде от 20 до 40 минут в зависимости от размера или запекать для более насыщенного вкуса.
Этот салат часто недооценивают из-за простого состава и зря. Если хоть один раз его приготовить, вы уже не сможете остановиться.
Свекла, сыр и лук здесь работают как единое целое, давая яркий цвет и насыщенный вкус без лишних добавок, пишет 24 Канал со ссылкой на Тикток Vkysno_vsem24. "Барби" готовится быстро, выглядит эффектно и исчезает со стола одним из первых.
Как приготовить салат "Барби"?
- Время: 25 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 300 граммов свеклы;
– 150 граммов лука;
– 2 плавленых сырка;
– 150 граммов майонеза;
– соль по вкусу;
– зелень по вкусу.
Приготовление:
- Свеклу отварите до готовности, охладите, очистите и нарежьте небольшими кубиками.
- Лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до мягкости и легкого золотистого цвета, после чего дать ему остыть.
- Плавленые сырки нарежьте кубиками. В глубокой миске соедините свеклу, поджаренный лук и сырки, посолите по вкусу, добавьте майонез и хорошо перемешайте до однородной консистенции.
- В конце всыпьте измельченную зелень, еще раз осторожно перемешайте и подайте салат охлажденным.
Сколько варить свеклу?
Если нужен результат без лишних движений, свеклу быстрее всего сварить в воде, пишет A Couple Cooks. Это действительно самый простой вариант.
Небольшие корнеплоды доходят уже за 20 минут, средние обычно готовы через 30, а большим нужно около 40 минут. Для сравнения – запекания в духовке забирает почти час, поэтому разница ощутима.
В то же время запеченная свекла имеет более насыщенный, сладковатый вкус и выразительный аромат. Именно поэтому этот способ часто становится любимым, даже если он требует немного больше времени.
