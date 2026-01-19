Свекла, сыр и лук здесь работают как единое целое, давая яркий цвет и насыщенный вкус без лишних добавок, пишет 24 Канал со ссылкой на Тикток Vkysno_vsem24. "Барби" готовится быстро, выглядит эффектно и исчезает со стола одним из первых.

Как приготовить салат "Барби"?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов свеклы;

– 150 граммов лука;

– 2 плавленых сырка;

– 150 граммов майонеза;

– соль по вкусу;

– зелень по вкусу.

Приготовление:

Свеклу отварите до готовности, охладите, очистите и нарежьте небольшими кубиками. Лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до мягкости и легкого золотистого цвета, после чего дать ему остыть. Плавленые сырки нарежьте кубиками. В глубокой миске соедините свеклу, поджаренный лук и сырки, посолите по вкусу, добавьте майонез и хорошо перемешайте до однородной консистенции. В конце всыпьте измельченную зелень, еще раз осторожно перемешайте и подайте салат охлажденным.

Сколько варить свеклу?

Если нужен результат без лишних движений, свеклу быстрее всего сварить в воде, пишет A Couple Cooks. Это действительно самый простой вариант.

Небольшие корнеплоды доходят уже за 20 минут, средние обычно готовы через 30, а большим нужно около 40 минут. Для сравнения – запекания в духовке забирает почти час, поэтому разница ощутима.

В то же время запеченная свекла имеет более насыщенный, сладковатый вкус и выразительный аромат. Именно поэтому этот способ часто становится любимым, даже если он требует немного больше времени.

