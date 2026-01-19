Буряк, сир і цибуля тут працюють як єдине ціле, даючи яскравий колір і насичений смак без зайвих добавок, пише 24 Канал з посиланням на Тікток Vkysno_vsem24. "Барбі" готується швидко, виглядає ефектно й зникає зі столу одним із перших.
Як приготувати салат "Барбі"?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів буряка;
– 150 грамів цибулі;
– 2 плавлені сирки;
– 150 грамів майонезу;
– сіль до смаку;
– зелень до смаку.
Робимо смачний салат з найпростіших інгредієнтів: відео
Приготування:
- Буряк відваріть до готовності, охолодіть, очистіть та наріжте невеликими кубиками.
- Цибулю очистіть, дрібно наріжте й обсмажте на сковороді до м’якості та легкого золотистого кольору, після чого дати їй охолонути.
- Плавлені сирки наріжте кубиками. У глибокій мисці з’єднайте буряк, підсмажену цибулю та сирки, посоліть до смаку, додайте майонез і добре перемішайте до однорідної консистенції.
- Наприкінці всипте подрібнену зелень, ще раз обережно перемішайте та подайте салат охолодженим.
Скільки варити буряк?
Якщо потрібен результат без зайвих рухів, буряк найшвидше зварити у воді, пише A Couple Cooks. Це справді найпростіший варіант.
Невеликі коренеплоди доходять уже за 20 хвилин, середні зазвичай готові через 30, а великим потрібно близько 40 хвилин. Для порівняння – запікання в духовці забирає майже годину, тож різниця відчутна.
Водночас запечений буряк має більш насичений, солодкуватий смак і виразний аромат. Саме тому цей спосіб часто стає улюбленим, навіть якщо він потребує трохи більше часу.
