Трішки мʼяса, мисливські ковбаски, капуста – і на вашому столі парує шедевральний бігос, який швидко зникає з тарілок. Чудова опція для сімейної трапези у будь-якій ситуації, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok vistovska_cooking.

До речі Варені яйця почистяться за секунду: який спосіб працює в рази краще за сіль

Як приготувати бігос?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів свинини;

– 200 грамів мисливських ковбасок;

– 300 грамів свіжої капусти;

– 500 грамів квашеної капусти;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 5 – 7 чорносливів;

– овочево-томатний соус;

– сіль та перець до смаку.

Найпростіший рецепт бігоса: дивіться відео

Приготування:

Обсмажте м’ясо на сильному вогні до рум’яної скоринки. Додайте нарізану цибулю та моркву, готуйте ще близько 5 хвилин. Влийте склянку води, накрийте кришкою й тушкуйте на слабкому вогні приблизно годину. Після цього додайте овочево-томатний соус і мисливські ковбаски, добре перемішайте. Викладіть квашену та свіжу капусту, знову перемішайте, додайте чорнослив і тушкуйте на малому вогні до м’якості, орієнтовно 30 – 40 хвилин.

Яке мʼясо обирати для бігоса?

Головне правило бігоса: чим більше мʼяса – тим краще. За основу чудово зійде свинина, вона забезпечує смак та ситість, підказує портал Pysznosci.

Обирайте ошийок, лопатку або грудинку – при тривалому приготуванні вони стають ніжними. А ще можна поекспериментувати та використати яловичину, яка надасть страві особливого відтінку.

Що смачного приготувати?