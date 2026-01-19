Салат із буряка "Барбі": простий склад, а результат просто вражає

Цей салат часто недооцінюють через простий склад – і дарма. Якщо хоч один раз його приготувати, ви вже не зможете зупинитися.

Буряк, сир і цибуля тут працюють як єдине ціле, даючи яскравий колір і насичений смак без зайвих добавок, пише 24 Канал з посиланням на Тікток Vkysno_vsem24. "Барбі" готується швидко, виглядає ефектно й зникає зі столу одним із перших.

Як приготувати салат "Барбі"?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів буряка;

– 150 грамів цибулі;

– 2 плавлені сирки;

– 150 грамів майонезу;

– сіль до смаку;

– зелень до смаку.

Приготування:

Буряк відваріть до готовності, охолодіть, очистіть та наріжте невеликими кубиками. Цибулю очистіть, дрібно наріжте й обсмажте на сковороді до м’якості та легкого золотистого кольору, після чого дати їй охолонути. Плавлені сирки наріжте кубиками. У глибокій мисці з’єднайте буряк, підсмажену цибулю та сирки, посоліть до смаку, додайте майонез і добре перемішайте до однорідної консистенції. Наприкінці всипте подрібнену зелень, ще раз обережно перемішайте та подайте салат охолодженим.

Скільки варити буряк?

Якщо потрібен результат без зайвих рухів, буряк найшвидше зварити у воді, пише A Couple Cooks. Це справді найпростіший варіант.

Невеликі коренеплоди доходять уже за 20 хвилин, середні зазвичай готові через 30, а великим потрібно близько 40 хвилин. Для порівняння – запікання в духовці забирає майже годину, тож різниця відчутна.

Водночас запечений буряк має більш насичений, солодкуватий смак і виразний аромат. Саме тому цей спосіб часто стає улюбленим, навіть якщо він потребує трохи більше часу.

