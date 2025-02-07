7 февраля, 22:45
Он может заменить ужин: простой салат из свеклы, который посоревнуется с винегретом
Салат – отличная опция для ужина, когда не хочется стоять у плиты. Тем более что его можно сделать из самых простых продуктов.
Этот салат имеет все шансы на то, чтобы войти в ваше меню на правах регулярности. 24 Канал предлагает попробовать рецепт портала "Смачненьке" и завершить свой день простыми, но такими вкусными кулинарными нотками.
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Рецепт простого и питательного салата из свеклы
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 5 свеклы;
– 2 луковицы;
– 2 – 4 зубчика чеснока;
– 100 граммов орехов;
– 1 пучок укропа;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 1/2 чайной ложки сахара;
– 2 чайные ложки уксуса 9%;
– 3 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
- Лук нарезаем тонкими полукольцами. Добавляем соль, сахар и уксус. Перемешиваем руками и оставляем мариноваться на 15 минут.
- Свеклу отвариваем до готовности или запекаем в духовке, завернув в фольгу. Охлажденную свеклу натираем на крупной терке.
- Грецкие орехи слегка обжариваем на сухой сковороде, чтобы они стали более ароматными. Затем измельчаем их скалкой или ножом.
- Чеснок и укроп мелко нарезаем. Смешиваем с маслом, добавляем соль и перец по вкусу.
- В большой миске смешиваем натертую свеклу, маринованный лук, измельченные орехи и заправку. Тщательно перемешиваем.
- Перед подачей можно украсить зеленью или дополнительными орехами.
Приятного аппетита!
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