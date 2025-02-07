Он может заменить ужин: простой салат из свеклы, который посоревнуется с винегретом

Салат – отличная опция для ужина, когда не хочется стоять у плиты. Тем более что его можно сделать из самых простых продуктов.

Этот салат имеет все шансы на то, чтобы войти в ваше меню на правах регулярности. 24 Канал предлагает попробовать рецепт портала "Смачненьке" и завершить свой день простыми, но такими вкусными кулинарными нотками. Интересно Так смакует наслаждение: галицкий пляцок "Королевская вишня" от Лилии Цвит Рецепт простого и питательного салата из свеклы Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 5 свеклы;

– 2 луковицы;

– 2 – 4 зубчика чеснока;

– 100 граммов орехов;

– 1 пучок укропа;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1/2 чайной ложки сахара;

– 2 чайные ложки уксуса 9%;

– 3 столовые ложки растительного масла. Приготовление: Лук нарезаем тонкими полукольцами. Добавляем соль, сахар и уксус. Перемешиваем руками и оставляем мариноваться на 15 минут. Свеклу отвариваем до готовности или запекаем в духовке, завернув в фольгу. Охлажденную свеклу натираем на крупной терке. Грецкие орехи слегка обжариваем на сухой сковороде, чтобы они стали более ароматными. Затем измельчаем их скалкой или ножом. Чеснок и укроп мелко нарезаем. Смешиваем с маслом, добавляем соль и перец по вкусу. В большой миске смешиваем натертую свеклу, маринованный лук, измельченные орехи и заправку. Тщательно перемешиваем. Перед подачей можно украсить зеленью или дополнительными орехами. Приятного аппетита! Это настоящий хит: как приготовить дубайский торт.