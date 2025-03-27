27 марта, 10:50
Только свекла и соленые огурцы: простой салат, который может быть и намазкой
Свекла – универсальный овощ, из которого можно сделать много вкусных блюд. И иногда для этого нужно добавить минимум ингредиентов.
Этот салат-намазку в народе еще называют "свекольной икрой". Он вкусный в горячем и холодном виде, поэтому подойдет и как дополнение к гарнирам, и как намазка на бутерброды, информирует 24 Канал со ссылкой на "Смачненьке".
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Рецепт салата-намазки из свеклы
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 вареных свеклы;
– 2 – 3 соленых огурца;
– 1 лук;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 2 чайные ложки сахара;
– 3 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Вареную свеклу натираем, размер терки – на ваш выбор.
- Лук нарезаем на четверть кольца и жарим до золотистости.
- Добавляем томатную пасту и жарим 2 – 3 минуты.
- Добавляем свеклу и давленый чеснок, солим, перчим, перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 5 минут.
- Добавляем натертые огурцы и тушим еще 5 минут на малом огне.
Приятного аппетита!
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