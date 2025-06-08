Он заменит любимые блюда и никогда не надоедает: салат, который "держит планку" уже годами

Этот салат – это фантастическая порция свежести и сытости, от которой просто невозможно отказаться. А еще он так вкусно сочетается с любимыми блюдами!

Этот салат может не только дополнить любую трапезу, но и стать самостоятельным перекусом на каждый день. Простые ингредиенты и любимый вкус – салат остается фаворитом украинцев уже годами. 24 Канал предлагает воспроизвести его по рецепту портала "Господинька". Интересно Не будете успевать делать: закуска из элементарных продуктов, которую хозяйки уже окрестили гениальной Рецепт салата с яйцами Время : 20 минут + маринование лука

: 20 минут + маринование лука Порций: 4 Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 1 – 2 свежих огурца;

– 2 вареных куриных филе;

– 100 граммов твердого сыра;

– пучок зеленого лука;

– 3 – 4 столовые ложки майонеза;

– соль и перец по вкусу;

маринованный лук:

– 1 луковица;

– 3 – 4 столовые ложки уксуса;

– 150 миллилитров воды;

– пол чайной ложки сахара;

– 2 столовые ложки сахара. Приготовление: Лук нарезаем кубиком. Смешиваем все ингредиенты для маринада, заливаем лук и отставляем на 2 часа. Яйца и огурцы нарезаем мелким кубиком и смешиваем. Туда же добавляем нарезанную кубиками вареную грудку и натираем сыр. С лука сливаем маринад и добавляем в салат, также добавляем нарезанный зеленый лук. Заправляем майонезом, солим, перчим и хорошо перемешиваем. Приятного аппетита! Горсть сыра – и наслаждение готово: простой рецепт любимых сырников.