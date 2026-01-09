Все в восторге от салата "Француз": шедевр из элементарных ингредиентов

Если привычные салаты уже надоели – бегите на кухню с этим рецептом. Все ингредиенты у вас уже есть, осталось лишь немного поколдовать.

Этот салат позволит подарить себе нотку праздника даже в сложный день, когда нет сил и желания готовить что-то особенное. 24 Канал предлагает сохранить рецепт порции хорошего настроения и невероятного вкуса от портала "Господинька".

К теме Он намного вкуснее винегрета: салат из двух ингредиентов, от которого все сходят с ума

Как приготовить салат "Француз"?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 вареных яйца;

– 1 морковь;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 180 граммов твердого сыра;

– 1 кисло-сладкое яблоко;

– майонез.

Праздник на каждый день / Фото "Господинька"

Приготовление:

Разделяем яйца на белки и желтки, отдельно натираем. Отдельно натираем морковь, добавляем к ней продавленный чеснок и майонез, перемешиваем. Отдельно натираем яблоко и сыр. Первый слой – сыр, потом сеточка из майонеза. Затем идут белки, морковь, яблоко и снова сыр, после каждого слоя – легкая майонезная сеточка. Украшаем желтками и ставим в холодильник.

Какой твердый сыр выбрать для салата?

Для подобных салатов лучше выбирать полутвердые сыры. Например, это могут быть Голландский, Эмменталь или Радомер, советует Przyslij przepis.

Они хорошо держат форму, поэтому даже после натирания не будут сплошной массой. Впрочем, можно поэкспериментировать и выбрать другие сыры.

Какие салаты стоит попробовать?