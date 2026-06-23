Больше не жарим кабачки: гениальный салат за считанные минуты

Существует так много способов вкусно приготовить кабачки! Но этот сытный салат имеет все шансы стать бесспорным победителем.

Салат не кажется очевидным вариантом для кабачков, однако именно он может стать приятным сюрпризом, который будет радовать вас каждый день. Как приготовить всё быстро и добиться наилучшего результата — рассказывает Ania gotuje.

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Как приготовить салат из кабачков?

Ингредиенты:

– 1 большой кабачок или 2 маленьких;

– 100 г сыра фета;

– 1 средний лимон;

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– 1 средний зубчик чеснока;

– 3 столовые ложки кедровых орехов;

– горсть свежей зелени: руккола, базилик или орегано; специи:

– 1/4 чайной ложки соли, щепотка перца.

Приготовление: