23 июня, 18:08
Больше не жарим кабачки: гениальный салат за считанные минуты
Существует так много способов вкусно приготовить кабачки! Но этот сытный салат имеет все шансы стать бесспорным победителем.
Салат не кажется очевидным вариантом для кабачков, однако именно он может стать приятным сюрпризом, который будет радовать вас каждый день. Как приготовить всё быстро и добиться наилучшего результата — рассказывает Ania gotuje.
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Как приготовить салат из кабачков?
Ингредиенты:
– 1 большой кабачок или 2 маленьких;
– 100 г сыра фета;
– 1 средний лимон;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– 1 средний зубчик чеснока;
– 3 столовые ложки кедровых орехов;
– горсть свежей зелени: руккола, базилик или орегано; специи:
– 1/4 чайной ложки соли, щепотка перца.
Приготовление:
- Вымойте один большой или два поменьше молодых кабачка с мягкой кожурой и удалите кончики.
- Нарежьте овощи максимально тонкими, почти прозрачными ломтиками или полосками с помощью овощерезки, специальной терки или острого ножа. Чем тоньше будет нарезка, тем быстрее маринад размягчит кусочки и сделает их вкус насыщеннее.
- Переложите кабачки в миску, добавьте свежевыжатый сок одного лимона, 4 столовые ложки оливкового масла, четверть чайной ложки соли и измельченный зубчик чеснока.
- Аккуратно всё перемешайте, накройте крышкой и оставьте мариноваться при комнатной температуре или в холодильнике на 10 – 30 минут до размягчения овощей.
- В качестве альтернативы можно сначала замариновать кабачки с лимонным соком, чесноком и солью на час в холодильнике, затем слить выделившуюся жидкость и только после этого заправить маслом.
- Однако для сохранения яркого цитрусового вкуса лучше оставить весь маринад.
- Непосредственно перед подачей переложите готовые кабачки на тарелку с помощью кулинарных щипцов.
- Сверху покрошите сыр фета, посыпьте блюдо свежемолотым перцем, кедровыми орешками и украсьте листиками базилика или рукколы.
- По желанию полейте салат остатками маринада из миски или добавьте еще немного оливкового масла.