Превосходит "Мимозу" во всем: как приготовить "Киевский" салат
- Салат "Киевский" готовится из вареной курицы, маринованного лука, натертой моркови, жареных грибов, белка и желтка, заправленных майонезом.
- Этот салат подходит к праздничному столу и придаст новый акцент будничным трапезам.
Какой бы ни была трапеза, аппетитный салат всегда будет уместным акцентом. Вы даже смело можете подавать его на праздничный стол!
"Киевский" салат – это удачное сочетание привычных ингредиентов, которое образует особую вкусовую гармонию. Он похож на "Мимозу", но есть все шансы, что вы признаете его преимущество, рассказала блогер Вита Лавринчук в своем инстаграме.
Как приготовить салат "Киевский"?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– вареная курица;
– маринованный лук;
– натертая морковь;
– жареные грибы;
– натертый белок и отдельно желток;
– майонез.
Готовим оригинальный салат без затрат и усилий: видео
Приготовление:
- Смажьте дно формы тонким слоем майонеза и равномерно разложите куриное филе, нарезанное кубиками.
- Снова слегка покройте майонезом и добавьте слой измельченного лука.
- Далее выложите грибы, разровняйте их и еще раз смажьте майонезом.
- Поверх грибов распределите отваренную морковь, натертую на терке.
- Морковный слой снова смажьте майонезом, после чего посыпьте тертыми белками, а завершающим штрихом выложите натертые желтки.
Как варить курицу на салат?
Варить курицу в обычной воде – распространенная ошибка. Так мясо получается пресным и невкусным, рассказывает портал Pysznosci.
Добавьте лавровый лист, специи и варите курицу в бульоне на медленном огне. Так мясо получится не просто сочным, но и насытится новыми акцентами.