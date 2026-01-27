Превосходит "Мимозу" во всем: как приготовить "Киевский" салат

Какой бы ни была трапеза, аппетитный салат всегда будет уместным акцентом. Вы даже смело можете подавать его на праздничный стол!

"Киевский" салат – это удачное сочетание привычных ингредиентов, которое образует особую вкусовую гармонию. Он похож на "Мимозу", но есть все шансы, что вы признаете его преимущество, рассказала блогер Вита Лавринчук в своем инстаграме.

Как приготовить салат "Киевский"?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– вареная курица;

– маринованный лук;

– натертая морковь;

– жареные грибы;

– натертый белок и отдельно желток;

– майонез.

Приготовление:

Смажьте дно формы тонким слоем майонеза и равномерно разложите куриное филе, нарезанное кубиками. Снова слегка покройте майонезом и добавьте слой измельченного лука. Далее выложите грибы, разровняйте их и еще раз смажьте майонезом. Поверх грибов распределите отваренную морковь, натертую на терке. Морковный слой снова смажьте майонезом, после чего посыпьте тертыми белками, а завершающим штрихом выложите натертые желтки.

Как варить курицу на салат?

Варить курицу в обычной воде – распространенная ошибка. Так мясо получается пресным и невкусным, рассказывает портал Pysznosci.

Добавьте лавровый лист, специи и варите курицу в бульоне на медленном огне. Так мясо получится не просто сочным, но и насытится новыми акцентами.

