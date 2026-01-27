Укр Рус
Новости Вкусно Салаты и закуски Перевершує "Мімозу" у всьому: як приготувати "Київський" салат
27 января, 23:57
2

Превосходит "Мимозу" во всем: как приготовить "Киевский" салат

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Салат "Киевский" готовится из вареной курицы, маринованного лука, натертой моркови, жареных грибов, белка и желтка, заправленных майонезом.
  • Этот салат подходит к праздничному столу и придаст новый акцент будничным трапезам.

Какой бы ни была трапеза, аппетитный салат всегда будет уместным акцентом. Вы даже смело можете подавать его на праздничный стол!

"Киевский" салат – это удачное сочетание привычных ингредиентов, которое образует особую вкусовую гармонию. Он похож на "Мимозу", но есть все шансы, что вы признаете его преимущество, рассказала блогер Вита Лавринчук в своем инстаграме.

Читайте также Огромные пирожки "Богатыри": рецепт из села, который должен быть у каждого

Как приготовить салат "Киевский"?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– вареная курица; 
– маринованный лук; 
– натертая морковь; 
– жареные грибы; 
– натертый белок и отдельно желток; 
– майонез.

Готовим оригинальный салат без затрат и усилий: видео

Приготовление:

  1. Смажьте дно формы тонким слоем майонеза и равномерно разложите куриное филе, нарезанное кубиками.
  2. Снова слегка покройте майонезом и добавьте слой измельченного лука.
  3. Далее выложите грибы, разровняйте их и еще раз смажьте майонезом.
  4. Поверх грибов распределите отваренную морковь, натертую на терке.
  5. Морковный слой снова смажьте майонезом, после чего посыпьте тертыми белками, а завершающим штрихом выложите натертые желтки.

Как варить курицу на салат?

Варить курицу в обычной воде – распространенная ошибка. Так мясо получается пресным и невкусным, рассказывает портал Pysznosci.

Добавьте лавровый лист, специи и варите курицу в бульоне на медленном огне. Так мясо получится не просто сочным, но и насытится новыми акцентами.

Что вкусного приготовить?

  • Сохраняйте подливу, которая идеально дополнит любой гарнир.

  • А еще вам точно понравится тирамису, на приготовление которого нужно всего 10 минут.