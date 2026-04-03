Укр Рус
Новости Вкусно Салаты и закуски Самый вкусный весенний салат с крабовыми палочками: рецепт, который вы выучите на память
3 апреля, 21:15
2
Обновлено - 22:15, 3 апреля

Самый вкусный весенний салат с крабовыми палочками: рецепт, который вы выучите на память

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Салат с крабовыми палочками готовится за 10 минут и включает листья салата, консервированную кукурузу, крабовые палочки, яйца, огурец, белый йогурт, американскую горчицу и соль.
  • Качественные крабовые палочки должны содержать сурими как первый ингредиент и быть окрашены только с одной стороны в нежно-розовый или оранжевый цвет.

Салат с крабовыми палочками – это всегда о хорошем настроении и праздничном вкусе. И как хорошо, что готовить его можно практически каждый день!

Крабовые палочки – это универсальный ингредиент, который станет отличной основой для салата. Нужно добавить лишь несколько вкусовых оттенков, чтобы выглядел ярко и празднично, рассказывает инстаграм polli_cooking.

Как приготовить салат с крабовыми палочками?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– листья салата;
– консервированная кукуруза;
– крабовые палочки яйца;
– огурец;
заправка
– белый йогурт;
– американская горчица;
– соль.

Приготовление:

Приготовление:

  1. Порвите руками листья свежего салата на небольшие кусочки, это сохранит его сочность и структуру лучше, чем нарезание ножом.
  2. После этого нарежьте крабовые палочки, отваренные яйца и свежие огурцы аккуратными одинаковыми кубиками.
  3. Соедините все подготовленные компоненты в глубокой миске.
  4. Добавьте выбранный соус к овощам и морепродуктам и тщательно все перемешайте, чтобы заправка равномерно покрыла каждый кусочек.

Как покупать качественные крабовые палочки?

Сначала хорошо изучите состав продукта, первым ингредиентом обязательно должен быть указан сурими (рыбный фарш). Если в перечне на первом месте стоит крахмал или соя, такой продукт не будет иметь ни нужного вкуса, ни питательной ценности, рассказывает портал Сzytaj sklad.

Также выбирайте паички, которые окрашены только с одной стороны в нежно-розовый или оранжевый цвет. Слишком интенсивная красная окраска всей поверхности свидетельствует об избытке искусственных красителей.

