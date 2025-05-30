Укр Рус
Новости Вкусно Салаты и закуски Сплошное наслаждение: салат с курицей, сыром и яйцами – все любимое в одной тарелке
30 мая, 10:35
1

Сплошное наслаждение: салат с курицей, сыром и яйцами – все любимое в одной тарелке

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Салат с курицей, сыром и яйцами превращает обычный день в праздник.
  • Блюдо готовится быстро и без усилий.

С этим салатом даже обычный день превратится в праздник. Это тот случай, когда порадовать себя чем-то вкусненьким можно быстро и без усилий.

Праздничный салат из любимых ингредиентов – это прекрасная возможность завершить еще один цикл рабочей недели. Дополнительных забот это не создаст, а вот яркие воспоминания гарантированы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

Кстати Это просто безумие: какой самый дорогой десерт в мире – его цена поражает

Рецепт салата с курицей и сыром

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 куриное филе;
– 4 яйца;
– 1 луковица;
– 1 яблоко;
– 150 граммов твердого сыра;
– 2 – 3 столовые ложки майонеза;
– 3 веточки укропа для украшения.

Приготовление:

  1. Куриное филе и яйца отвариваем.
  2. Лук нарезаем тонкими полукольцами и обжариваем.
  3. Филе нарезаем кубиками и перемазываем майонезом, выкладываем слой лука, затем яйца и покрываем майонезной сеткой.
  4. Натираем яблоки и яйца, еще раз покрываем майонезом.
  5. Украшаем укропом.

Приятного аппетита!

Сардины и яйца: самая дешевая намазка, которая всегда спасет.