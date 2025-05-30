Сплошное наслаждение: салат с курицей, сыром и яйцами – все любимое в одной тарелке

С этим салатом даже обычный день превратится в праздник. Это тот случай, когда порадовать себя чем-то вкусненьким можно быстро и без усилий.

Праздничный салат из любимых ингредиентов – это прекрасная возможность завершить еще один цикл рабочей недели. Дополнительных забот это не создаст, а вот яркие воспоминания гарантированы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba. Кстати Это просто безумие: какой самый дорогой десерт в мире – его цена поражает Рецепт салата с курицей и сыром Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 куриное филе;

– 4 яйца;

– 1 луковица;

– 1 яблоко;

– 150 граммов твердого сыра;

– 2 – 3 столовые ложки майонеза;

– 3 веточки укропа для украшения. Приготовление: Куриное филе и яйца отвариваем. Лук нарезаем тонкими полукольцами и обжариваем. Филе нарезаем кубиками и перемазываем майонезом, выкладываем слой лука, затем яйца и покрываем майонезной сеткой. Натираем яблоки и яйца, еще раз покрываем майонезом. Украшаем укропом. Приятного аппетита! Сардины и яйца: самая дешевая намазка, которая всегда спасет.