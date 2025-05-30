30 мая, 10:35
Сплошное наслаждение: салат с курицей, сыром и яйцами – все любимое в одной тарелке
Основні тези
- Салат с курицей, сыром и яйцами превращает обычный день в праздник.
- Блюдо готовится быстро и без усилий.
С этим салатом даже обычный день превратится в праздник. Это тот случай, когда порадовать себя чем-то вкусненьким можно быстро и без усилий.
Праздничный салат из любимых ингредиентов – это прекрасная возможность завершить еще один цикл рабочей недели. Дополнительных забот это не создаст, а вот яркие воспоминания гарантированы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.
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Рецепт салата с курицей и сыром
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 куриное филе;
– 4 яйца;
– 1 луковица;
– 1 яблоко;
– 150 граммов твердого сыра;
– 2 – 3 столовые ложки майонеза;
– 3 веточки укропа для украшения.
Приготовление:
- Куриное филе и яйца отвариваем.
- Лук нарезаем тонкими полукольцами и обжариваем.
- Филе нарезаем кубиками и перемазываем майонезом, выкладываем слой лука, затем яйца и покрываем майонезной сеткой.
- Натираем яблоки и яйца, еще раз покрываем майонезом.
- Украшаем укропом.
Приятного аппетита!
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