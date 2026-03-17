Постный салат с макаронами на каждый день: вы больше не будете думать, что готовить на ужин

Макароны – это не только один из любимых гарниров. Если добавить немного фантазии, то это еще и невероятная основа для салата!

Если не хочется долго стоять за плитой после тяжелого и насыщенного дня – салат с макаронами станет для вас настоящим подарком. Он прост в приготовлении, не требует сложных ингредиентов и порадует замечательным вкусом, рассказывает TikTok mamadaughter.recipes.

Как приготовить вкусный постный салат с макаронами?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– фарфалле или любая другая паста;

– белокочанная капуста;

– кукуруза;

– постный майонез;

– зерна горчицы;

– чеснок;

– укроп;

– лимонный сок;

– соль;

– паприка;

– сухой чеснок.

Готовим сытный салат за считанные минуты: видео

Приготовление:

Капусту шинкуем нашинковываем. Макароны отвариваем до готовности. Поливаем оливковым маслом, посыпаем паприкой, солим, перчим и немного выпекаем для приятного хруста. Постный майонез соединяем с горчицей, добавляем чеснок и специи добавляем чеснок и специи В капусту высыпаем кукурузу, макароны, заправляем и хорошо перемешиваем.

Как варить макароны, чтобы они не слипались?

Важнейшим правилом является использование большого количества воды: на каждые 100 граммов сухого продукта должно приходиться не менее 1 литра жидкости. Закладывать изделия следует исключительно в активный кипяток, который уже хорошо посолен, советует Tadar.

Когда вы бросаете макароны в недостаточно горячую воду или ее мало, температура в кастрюле стремительно падает, крахмал на поверхности теста выделяется интенсивнее, превращаясь в клейкую массу, которая и соединяет макароны между собой. Во время варки стоит постоянно помешивать макароны, особенно в первые 2 – 3 минуты, пока крахмал на их поверхности не стабилизируется.

Многие добавляют в воду масло, однако профессиональные повара советуют этого не делать, поскольку масляная пленка помешает соусу потом равномерно обволакивать пасту. Готовые макароны ни в коем случае не нужно промывать холодной водой, это разрешено только тогда, когда вы готовите холодный салат.

