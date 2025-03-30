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30 марта, 18:29
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Классика всегда актуальна: рецепт салата "Мимоза" с сардиной – он не теряет популярности с 90-х

Лилия Имбировская-Сиваковская

Салат "Мимоза" – это всегда о праздничном настроении, даже если вы решите приготовить его в будние дни. Тем более, что это дело нескольких минут.

"Мимоза" с сардиной – это возможность сотворить кулинарную магию с самыми простыми бюджетными ингредиентами. Рецепт родом из 90-х, однако даже сейчас он не теряет своей актуальности. рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "4sport".

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Рецепт "Мимозы" с сардиной

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– банка сардины в масле;
– 2 картофелины;
– 3 яйца;
– 1 большая морковь;
– 1 луковица;
– майонез для заправки;
– соль и перец по вкусу;
– зелень для украшения.

Приготовление:

  1. Отварите картофель в мундире, морковь и яйца до готовности. Оставьте их остывать.
  2. Очистите лук и нарежьте мелкими брусочками. Залейте его холодной водой и добавьте столовую ложку уксуса. Оставьте мариноваться.
  3. Откройте банку сардин, переложите рыбу в тарелку и удалите кости.
  4. Разомните рыбу вилкой до однородного состояния.
  5. Нарежьте картофель мелкими кубиками и поделите на две части.
  6. Отдельно отделите белки от желтков.
  7. Выложите первую часть картофеля в глубокую тарелку ровным слоем. Смажьте картофель майонезом, посолите и поперчите.
  8. Поместите сардину на картофель.
  9. Слейте воду с лука, отожмите его и выложите поверх рыбы. Смажьте лук майонезом.
  10. Почистите вареную морковь и натрите на крупной терке, выложите на лук и также смажьте майонезом.
  11. Белки нарежьте кубиками, выложите следующим слоем, смажьте
  12. Выложите картофель, оставшуюся, и также покройте майонезом. Натрите яичные желтки на мелкой терке и покройте ими салат. Украсьте салат зеленью.
  13. Поставьте в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.

Приятного аппетита!

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