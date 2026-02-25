Салат из плавленых сырков и пачки лапши: идеальный рецепт, когда нет времени и сил

Современный ритм жизни далеко не всегда позволяет долго колдовать на кухню. Здесь на помощь придут рецепты, которые поражают своей простотой.

Если день был очень сложным, не стоит добавлять себе забот долгими манипуляциями у кухонной плиты. Важно давать себе немного отдыха, а этот рецепт с портала Cookpad позволит вкусно поесть буквально за несколько минут.

Интересно Французы создали конкурента драникам: готовим новое блюдо, которое всем нравится

Как приготовить быстрый салат из лапши и сырков?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 пачка лапши быстрого приготовления;

– 2 яйца;

– 2 плавленых сырка;

– 2 зубчика чеснока;

– 150 граммов майонеза;

– 2 столовые ложки сметаны;

– пучок укропа.

Из лапши можно сделать удивительно вкусный салат / Фото Pixabay

Приготовление:

Сначала отварите пару яиц: положите их в кастрюлю, залейте водой и держите на огне 8 минут после закипания. Сразу после этого окуните их в холодную воду - так вы легко и быстро снимете скорлупу. Пока яйца охлаждаются, возьмите глубокую емкость, выложите туда вермишель быстрого приготовления и тщательно измельчите ее руками. Залейте лапшу кипятком и оставьте под крышкой до готовности, как указано в инструкции. Тем временем натрите плавленый сыр, воспользовавшись мелкой теркой. Когда вермишель впитает воду, вы можете добавить специи из пакетика или же просто приправить блюдо солью и перцем по своему усмотрению. Очищенные яйца также натрите мелко и отправьте в миску с лапшой. Добавьте туда подготовленный сыр, майонез и пару ложек сметаны? она сделает текстуру салата значительно нежнее. Для пикантности выдавите в массу два-три зубчика чеснока и всыпьте измельченный укроп. Тщательно все перемешайте и проверьте на соль. Если блюдо кажется вам слишком плотным, добавьте еще немного сметаны. Обязательно подождите несколько минут, чтобы ингредиенты "подружились" между собой.

Как добавить салату выразительности?

Добавление копченой паприки способно полностью изменить характер этой простой закуски, придав ей приятного дымного аромата и теплого золотистого оттенка. Эта специя прекрасно сочетается с чесноком и плавленым сыром, создавая иллюзию блюда, приготовленного на огне, что делает вкус гораздо глубже и интереснее, подсказывает портал Beszamel.

Чтобы паприка раскрылась наилучшим образом, ее следует добавлять вместе с майонезом и сметаной – жирная основа соуса поможет специи равномерно распределиться по всей массе без образования цветных пятен.

Что еще приготовить?