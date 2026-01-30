Салат с "Мивиной" как вкус молодости: напоминаем рецепт, который спасал много раз
- Салат с "Мивиной" включает лапшу быстрого приготовления, вареные яйца, куриное филе, копченый сыр, консервированную кукурузу и майонез.
- Чтобы салат получился особенно вкусным, нужно правильно сварить филе.
Иногда так хочется окунуться в ностальгию, но без затрат времени и усилий. Салат с "Мивиной" – идеальное решение для такого случая.
Салат с лапшой быстрого приготовления позволяет вкусно и сытно поесть, не тратя ни денег, ни усилий. Это идеальное решение даже сейчас, когда колдовать у плиты может даже не быть возможности, рассказывает ютуб-канал "Невероятно просто и вкусно".
Как приготовить "Студенческий" салат?
Время: 10 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 пачки лапши быстрого приготовления;
– 2 пачки специй, которые идут в упаковке;
– 6 вареных яиц;
– 300 – 400 граммов вареного куриного филе;
– 100 граммов копченого сыра;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– майонез, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Лапшу варим по инструкции на упаковке. Лучше немного ее измельчить, для салата это будет хорошим решением.
- Остальные ингредиенты нарезаем мелким кубиком.
- Смешиваем все ингредиенты, солим и перчим по вкусу.
- Вот и все – погружаемся в ностальгию.
Как правильно варить филе на салат?
В студенческие годы большинство из нас просто бросали филе в кипяток и варили до готовности. Но теперь вы способны на лучший вкус, рассказывает Fajne gotowanie.
В кипяток стоит не просто добавить специи, а еще и проварить лук и морковь. Так вы получите бульон, который сохранит сочность курочки.
