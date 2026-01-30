Укр Рус
30 января, 15:12
2

Салат с "Мивиной" как вкус молодости: напоминаем рецепт, который спасал много раз

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Салат с "Мивиной" включает лапшу быстрого приготовления, вареные яйца, куриное филе, копченый сыр, консервированную кукурузу и майонез.
  • Чтобы салат получился особенно вкусным, нужно правильно сварить филе.

Иногда так хочется окунуться в ностальгию, но без затрат времени и усилий. Салат с "Мивиной" – идеальное решение для такого случая.

Салат с лапшой быстрого приготовления позволяет вкусно и сытно поесть, не тратя ни денег, ни усилий. Это идеальное решение даже сейчас, когда колдовать у плиты может даже не быть возможности, рассказывает ютуб-канал "Невероятно просто и вкусно".

Как приготовить "Студенческий" салат?

Время: 10 минут

Порций: 4

Ингредиенты
– 3 пачки лапши быстрого приготовления;
– 2 пачки специй, которые идут в упаковке;
– 6 вареных яиц;
– 300 – 400 граммов вареного куриного филе;
– 100 граммов копченого сыра;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– майонез, соль и перец по вкусу.

Окунаемся в ностальгию без затрат: видео

Приготовление:

  1. Лапшу варим по инструкции на упаковке. Лучше немного ее измельчить, для салата это будет хорошим решением.
  2. Остальные ингредиенты нарезаем мелким кубиком.
  3. Смешиваем все ингредиенты, солим и перчим по вкусу.
  4. Вот и все – погружаемся в ностальгию.

Как правильно варить филе на салат?

В студенческие годы большинство из нас просто бросали филе в кипяток и варили до готовности. Но теперь вы способны на лучший вкус, рассказывает Fajne gotowanie.

В кипяток стоит не просто добавить специи, а еще и проварить лук и морковь. Так вы получите бульон, который сохранит сочность курочки.

