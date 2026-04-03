Лучший салат на Пасху 2026: этот шедевр должен быть на вашем столе
3 апреля, 16:10
Лучший салат на Пасху 2026: этот шедевр должен быть на вашем столе

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рецепт пасхального салата включает куриное филе, шампиньоны, морковь, огурцы, вареные яйца, консервированную кукурузу и соус из сметаны, майонеза, чеснока, лимонного сока, соли и перца.
  • Для лучшего результата важно правильно сварить филе, чтобы оно осталось сочным.

Главными звездами пасхального стола являются кулич и ветчина, однако стол точно будет неполным без праздничного салата. Не крутите себе голову в поисках удачного рецепта – он уже есть прямо перед вами.

Пасхальные яйца, кулич и ветчина – это основа вашего пасхального застолья, но важно подчеркнуть их вкус правильным овощным акцентом. Этот салат как раз станет отличным решением, которое сделает праздник совершенным и незабываемым, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить вкусный пасхальный салат?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
– 300 граммов вареного куриного филе;
– 200 граммов шампиньонов;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 3 вареных яйца;
– 2 свежих огурца;
– 3 – 4 столовые ложки консервированной кукурузы;
– зеленый лук для подачи;
соус: 
– 3 – 4 столовые ложки сметаны;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 2 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу;
– 1 – 2 столовые ложки лимонного сока.

Этот салат все будут хвалить / Фото "Хозяйка"

Приготовление:

  1. Шампиньоны нарезаем и обжариваем на масле 3 – 4 минуты, постоянно помешивая. Солим и перчим только в конце.
  2. Также обжариваем лук и морковь – отдельно, чтобы максимально сохранить вкус.
  3. Варим куриное филе.
  4. Смешиваем все ингредиенты для соуса.
  5. Первым слоем выкладываем нарезанное куриное филе, затем – грибы и обжаренные овощи, каждый слой перемазываем соусом.
  6. Следующие слои – вареные яйца и свежий огурец.
  7. В конце поливаем соусом и украшаем нарезанным зеленым луком.

Как правильно варить куриное филе на салат?

Чтобы куриное филе в салате было сочным, а не сухим, кладите его исключительно в кипящую воду, а не в холодную. Добавление мяса в кипяток мгновенно сворачивает белок на поверхности, что закрывает все соки внутри куска, советует Kwestia smaku.

Обязательно добавьте в воду лавровый лист, несколько горошин душистого перца и целую очищенную луковицу. Варите мясо на небольшом огне в течение 20 – 25 минут после закипания, постоянно снимая пену, чтобы бульон оставался прозрачным, а мясо не переварилось.

