Его надо ставить в центр стола: пасхальный салат в виде пасхальной писанки
Поверьте – этот салат произведет настоящий фурор. И речь не только о вкусе – все оценят его непревзойденный вид.
Этот салат будет первым блюдом, которое ваши гости заметят на столе. А когда они его попробуют, то непременно будут расхваливать ваш кулинарный талант и расспрашивать рецепт, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт салата-писанки
- Время: 20 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 2 вареных куриных филе;
– 3 – 4 вареных яйца;
– 100 граммов твердого сыра;
– 1 банка консервированного ананаса;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 1 болгарский перец;
– майонез;
– зелёный лук;
– оливки.
Приготовление:
- Нарезаем яйца и филе на кубики. Мелко шинкуем зеленый лук. Сыр натираем на терке.
- На плоском блюде майонезом рисуем контур в форме яйца.
- Начинаем выкладывать ингредиенты: первым слоем кладем вареное куриное филе, смазываем его майонезом.
- Вторым слоем выкладываем консервированный ананас, посыпаем вареными яйцами и снова покрываем майонезом.
- Посыпаем все натертым сыром и еще раз смазываем майонезом.
- Украшаем салат кукурузой, зеленым луком, нарезанным болгарским перцем соломкой и оливками, создавая узоры в виде писанки.
Приятного аппетита!
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