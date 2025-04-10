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10 апреля, 23:55
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Его надо ставить в центр стола: пасхальный салат в виде пасхальной писанки

Лилия Имбировская-Сиваковская

Поверьте – этот салат произведет настоящий фурор. И речь не только о вкусе – все оценят его непревзойденный вид.

Этот салат будет первым блюдом, которое ваши гости заметят на столе. А когда они его попробуют, то непременно будут расхваливать ваш кулинарный талант и расспрашивать рецепт, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт салата-писанки

  • Время: 20 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 2 вареных куриных филе;
– 3 – 4 вареных яйца;
– 100 граммов твердого сыра;
– 1 банка консервированного ананаса;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 1 болгарский перец;
– майонез;
– зелёный лук;
– оливки.

Приготовление:

  1. Нарезаем яйца и филе на кубики. Мелко шинкуем зеленый лук. Сыр натираем на терке.
  2. На плоском блюде майонезом рисуем контур в форме яйца.
  3. Начинаем выкладывать ингредиенты: первым слоем кладем вареное куриное филе, смазываем его майонезом.
  4. Вторым слоем выкладываем консервированный ананас, посыпаем вареными яйцами и снова покрываем майонезом.
  5. Посыпаем все натертым сыром и еще раз смазываем майонезом.
  6. Украшаем салат кукурузой, зеленым луком, нарезанным болгарским перцем соломкой и оливками, создавая узоры в виде писанки.

Приятного аппетита!

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