31 марта, 17:31
В сочетании с мясными блюдами – идеально: легкий салат на Пасху, который должен быть на столе
Салаты – это не только яркое дополнение к праздничным столам, но и отличное разнообразие меню. На пасхальном столе традиционно доминируют мясные блюда, поэтому овощные салаты будут уместны.
И салат с редисом – один из самых удачных вариантов. Это классика весной, когда хрустящий овощ только появляется на наших столах. Рецептом вкусного салата на Пасху делится 24 Канал.
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Салат с редисом, огурцами и яйцом
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов редиса;
– 2 огурца;
– 2 яйца;
– пучок зелени.
Для соуса:
– 200 граммов сметаны 15%;
– 1 лимон;
– соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Сварите яйца вкрутую – примерно 8 минут. Остудите и очистите. Аккуратно разрежьте на четвертинки, чтобы желток не распался.
- Помойте овощи, редиску очистите и нарежьте тонкими пластинками. Огурец порежьте кружочками или соломкой – как нравится.
- Приготовьте соус. Пересыпьте сметану в глубокую миску, добавьте несколько капель лимонного сока, немного соли и перца. Все хорошо перемешайте и заправьте салат.
- Украсьте закуску укропом, петрушкой или кусочком лимона.
- Подавать салат желательно сразу, ведь овощи могут пустить сок и размякнуть.
Приятного аппетита!
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