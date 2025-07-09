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9 июля, 00:26
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Забытая звезда 90-х: салат с сардиной, который всегда будет полезен

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Салат с сардиной является сытным и вкусным дополнением к кулинарному арсеналу каждой хозяйки.
  • В 90-х этот рецепт был особенно "ходовым".

Вкусный и сытный салат никогда не будет лишним в кулинарном арсенале. Тем более когда речь идет о таких знакомых ингредиентах.

В 90-х хозяйки не имели такого доступа к продуктам, и даже несмотря на это умели сделать что-то изысканное из самых простых ингредиентов. Этот салат – яркое тому доказательство, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт салата с сардиной

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 банка сардины;
– 50 граммов кукурузы;
– 3 соленых огурца;
– 1 лук;
– 3 вареных яйца;
– зелень;
– майонез для заправки.

Приготовление:

  1. Отвариваем яйца, охлаждаем и очищаем от скорлупы. Нарезаем кубиками и перекладываем в глубокую миску.

  2. Лук мелко шинкуем, обжариваем на сковороде до золотистого цвета, немного охлаждаем и добавляем к яйцам.

  3. Открываем консерву с сардинами, сливаем лишнее масло. Осторожно удаляем кости, а филе нарезаем на крупные кусочки.

  4. Маринованные огурцы режем кубиками и добавляем в салат. Высыпаем консервированную кукурузу, аккуратно перемешиваем, стараясь не сломать кусочки рыбы.

  5. Добавляем ложку-другую майонеза, снова перемешиваем до однородности.

  6. Перед подачей посыпаем мелко нарезанным укропом и петрушкой.

Приятного аппетита!

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