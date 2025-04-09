9 апреля, 06:06
Пасхальная "Шуба": готовим салат с селедкой на праздники –рецепт Эктора
Салаты всегда будут украшением любого праздничного стола. И не стоит забывать о любимой сельди!
"Шуба" – это замечательная история на новогодние праздники, но для Пасхи нужно что-то особенное. И такой рецепт есть – 24 Канал предлагает воссоздать его с ТикТок звездного Эктора.
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Рецепт пасхального салата с селедкой
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– вареный картофель;
– квашеный огурец;
– сельдь;
– консервированный горошек;
– синий лук;
– петрушка и укроп;
– растительное масло;
– соль и перец.
Приготовление:
- Отвариваем картофель в мундирах до готовности. Снимаем кожуру и нарезаем небольшими кубиками.
- Режем кубиками лук, филе сельди и квашеный огурец.
- Мелко рубим свежую зелень.
- В глубокой миске объединяем все подготовленные компоненты, заправляем растительным маслом, добавляем соль и молотый перец по вкусу.
- Тщательно перемешиваем салат.
Приятного аппетита!
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