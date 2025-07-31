Азиатская классика по-украински: оригинальный салат с огурцом и щавелем
- Оригинальный салат с огурцом и щавелем – отличное дополнение к трапезе с пикантными азиатскими нотками.
- По желанию каждый может экспериментировать с заправкой на свой лад.
Для совершенной трапезы всегда стоит иметь в виду рецепт быстрого салата. А особенно, когда речь идет о пикантных нотках с духом Азии.
"Битые" огурцы и щавель – это дуэт, который создает просто идеальную вкусовую гармонию. Добавляем еще несколько простых ингредиентов, заправляем на азиатский лад – и на столе настоящая вкуснятина, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.
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Как приготовить салат с огурцами и щавелем?
- Время: 20 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 килограмм огурцов;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 перец чили;
– пучок укропа;
– пучок петрушки;
– пучок зеленого лука;
– 20 граммов щавеля;
– 50 миллилитров соевого соуса;
– 1 чайная ложка сладкого соуса чили;
– 2 столовые ложки подсолнечного масла;
– 2 столовые ложки винного уксуса;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Огурцы моем, срезаем кончики. Слегка отбиваем молоточком или макогоном.
- Огурцы нарезаем кусочками, чеснок продавливаем, перец и лук измельчаем.
- Все ингредиенты для маринада смешиваем и взбиваем до однородности.
- Добавляем к маринаду мелко нарезанную зелень и еще раз перемешиваем.
- Заправляем огурцы и оставляем в холодильнике на 10 – 15 минут, чтобы они набрали вкуса.
Приятного аппетита!
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