Для совершенной трапезы всегда стоит иметь в виду рецепт быстрого салата. А особенно, когда речь идет о пикантных нотках с духом Азии.

"Битые" огурцы и щавель – это дуэт, который создает просто идеальную вкусовую гармонию. Добавляем еще несколько простых ингредиентов, заправляем на азиатский лад – и на столе настоящая вкуснятина, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba. Не пропустите Заправка на миллион: как приготовить пряный уксус за копейки – он делает блюда незабываемыми Как приготовить салат с огурцами и щавелем? Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 8 Ингредиенты:

– 1 килограмм огурцов;

– 4 зубчика чеснока;

– 1 перец чили;

– пучок укропа;

– пучок петрушки;

– пучок зеленого лука;

– 20 граммов щавеля;

– 50 миллилитров соевого соуса;

– 1 чайная ложка сладкого соуса чили;

– 2 столовые ложки подсолнечного масла;

– 2 столовые ложки винного уксуса;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Огурцы моем, срезаем кончики. Слегка отбиваем молоточком или макогоном. Огурцы нарезаем кусочками, чеснок продавливаем, перец и лук измельчаем. Все ингредиенты для маринада смешиваем и взбиваем до однородности. Добавляем к маринаду мелко нарезанную зелень и еще раз перемешиваем. Заправляем огурцы и оставляем в холодильнике на 10 – 15 минут, чтобы они набрали вкуса. Приятного аппетита! Сладкие и нежные: как приготовить традиционные лепешки на Маковея.