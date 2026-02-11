Укр Рус
11 февраля, 18:40
3

Какой салат приготовить на Валентина: идеальное дополнение к романтическому ужину

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Салат Нисуаз включает стручковую фасоль, картофель, слоеный салат, яйца, помидоры черри, оливки и консервированный тунец.
  • Соус для салата готовится из дижонской горчицы, каперсов, анчоусов, чеснока, красного винного уксуса, оливкового масла и петрушки.

Валентина – особенный праздник, когда все детали говорят о любви. Какой бы ужин вы не готовили, а удачный салат точно идеально дополнит атмосферу.

Нисуаз – это всегда уместное решение, ведь сочетает в себе легкую нотку утонченности и гармоничное сочетание ингредиентов. Когда наступит нужный момент – останется просто воспользоваться легким рецептом от портала Kwestia Smaku.

Как приготовить салат Нисуаз?

  • Время: 30 – 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 50 граммов стручковой фасоли; 
– 4 картофелины; 
– 100 граммов слоеного салата; 
– 2 куриных яйца; 
– 5 помидоров черри; 
– 10 оливок; 
– 1 банка консервированного тунца;
для соуса: 
– 1 столовая ложка дижонской горчицы; 
– 1 столовая ложка каперсов; 
– 10 филе анчоусов; 
– 1 зубчик чеснока; 
– 2 столовые ложки красного винного уксуса; 
– 1 столовая ложка оливкового масла; 
– 1 столовая ложка мелко нарезанной петрушки.

Салат, который уместен на любом празднике / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Для создания пикантной заправки разотрите в ступке анчоусы, каперсы, чеснок и горчицу, пока масса не станет однородной.
  2. Добавьте к этой пасте масло с уксусом и измельченную петрушку, после чего тщательно все вымешайте.
  3. Картофель отварите в мундире в подсоленной воде. Когда он остынет, снимите кожуру и разделите каждый клубень на четыре части.
  4. Стручковую фасоль достаточно опустить в кипяток на пару минут для бланширования.
  5. Яйца приготовьте так, чтобы серединка оставалась слегка жидкой: куриным понадобится около 6 – 7 минут, а перепелиным – всего 2 – 3 минуты.
  6. Салатные листья промойте, обсушите бумажным полотенцем и измельчите руками на произвольные кусочки. Сборка блюда начинается с нанесения части соуса на дно большой тарелки.
  7. Первым слоем выложите зелень, а сверху - картофель и фасоль.
  8. Тунец разделите на крупные сегменты и распределите по поверхности вместе с половинками томатов черри и ломтиками яиц. В завершение полейте салат остатками ароматной заправки.

Как сохранить цвет стручковой фасоли?

Важно, чтобы фасоль не только хорошо смаковала, но и сохранила свой насыщенный изумрудный цвет. Достичь этого эффекта очень просто, рассказывает Moje gotowanie. 

Сразу после варки надо погрузить стручковую фасоль в ледяную воду. Благодаря этому вам удастся остановить процесс приготовления фасоли внутри сделает овощ приятно хрустящим.

