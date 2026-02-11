Какой салат приготовить на Валентина: идеальное дополнение к романтическому ужину
- Салат Нисуаз включает стручковую фасоль, картофель, слоеный салат, яйца, помидоры черри, оливки и консервированный тунец.
- Соус для салата готовится из дижонской горчицы, каперсов, анчоусов, чеснока, красного винного уксуса, оливкового масла и петрушки.
Валентина – особенный праздник, когда все детали говорят о любви. Какой бы ужин вы не готовили, а удачный салат точно идеально дополнит атмосферу.
Нисуаз – это всегда уместное решение, ведь сочетает в себе легкую нотку утонченности и гармоничное сочетание ингредиентов. Когда наступит нужный момент – останется просто воспользоваться легким рецептом от портала Kwestia Smaku.
Как приготовить салат Нисуаз?
- Время: 30 – 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 50 граммов стручковой фасоли;
– 4 картофелины;
– 100 граммов слоеного салата;
– 2 куриных яйца;
– 5 помидоров черри;
– 10 оливок;
– 1 банка консервированного тунца;
для соуса:
– 1 столовая ложка дижонской горчицы;
– 1 столовая ложка каперсов;
– 10 филе анчоусов;
– 1 зубчик чеснока;
– 2 столовые ложки красного винного уксуса;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 столовая ложка мелко нарезанной петрушки.
Салат, который уместен на любом празднике / Фото Unsplash
Приготовление:
- Для создания пикантной заправки разотрите в ступке анчоусы, каперсы, чеснок и горчицу, пока масса не станет однородной.
- Добавьте к этой пасте масло с уксусом и измельченную петрушку, после чего тщательно все вымешайте.
- Картофель отварите в мундире в подсоленной воде. Когда он остынет, снимите кожуру и разделите каждый клубень на четыре части.
- Стручковую фасоль достаточно опустить в кипяток на пару минут для бланширования.
- Яйца приготовьте так, чтобы серединка оставалась слегка жидкой: куриным понадобится около 6 – 7 минут, а перепелиным – всего 2 – 3 минуты.
- Салатные листья промойте, обсушите бумажным полотенцем и измельчите руками на произвольные кусочки. Сборка блюда начинается с нанесения части соуса на дно большой тарелки.
- Первым слоем выложите зелень, а сверху - картофель и фасоль.
- Тунец разделите на крупные сегменты и распределите по поверхности вместе с половинками томатов черри и ломтиками яиц. В завершение полейте салат остатками ароматной заправки.
Как сохранить цвет стручковой фасоли?
Важно, чтобы фасоль не только хорошо смаковала, но и сохранила свой насыщенный изумрудный цвет. Достичь этого эффекта очень просто, рассказывает Moje gotowanie.
Сразу после варки надо погрузить стручковую фасоль в ледяную воду. Благодаря этому вам удастся остановить процесс приготовления фасоли внутри сделает овощ приятно хрустящим.
