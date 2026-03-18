Салат "Весеннее настроение" снова в тренде: как придать свежих оттенков для любой трапезы

Свежие салаты – это будто ритуал возрождения после того, как зима осталась позади. Некоторые ингредиенты возвращаются в тренды – и этим точно стоит воспользоваться.

Вкусные блюда – это прекрасная возможность зарядиться ярким весенним настроением. Какой бы ужин или обед вы не готовили, этот салат точно придаст трапезе свежести и энергии, рассказывает TikTok bude_smachno_razom.

Как приготовить салат "Весеннее настроение"?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 1 огурец;

– 100 граммов консервированной кукурузы;

– 200 граммов зеленого лука;

– майонез или сметана;

– соль.

Приготовление:

Отварите яйца вкрутую. После полного остывания очистите их и измельчите ровными кубиками. Свежий огурец нарежьте небольшими кусочками, а перья зеленого лука нарежьте тонкими аккуратными кольцами для придания блюду весеннего аромата. Во вместительной миске соедините все подготовленные компоненты, добавив к ним сладкую консервированную кукурузу. Заправьте салат майонезом или густой сметаной, посолите и тщательно перемешайте, чтобы соус равномерно обволок каждый ингредиент.

Как еще можно вкусно заправить салат?

Замена классического майонеза заправкой на основе густого греческого йогурта и мягкой горчицы – это отличный способ сделать салат легким, не теряя при этом насыщенности вкуса. Йогурт обеспечивает необходимую кремовую текстуру, а горчица добавляет пикантной остроты и характерного желтоватого оттенка, который мы привыкли видеть в майонезных соусах, подсказывает Doradca Smaku.

Такая заправка содержит значительно меньше калорий и жиров, однако богата белком, что делает ваш ужин более питательным и полезным. Для идеального баланса в такой соус стоит добавить несколько капель лимонного сока и щепотку молотого черного перца.

Если вы хотите получить еще более глубокий вкус, разотрите в йогурте один вареный желток. Это придаст заправке особую бархатистость и густоту.

