Салат на зиму – это прекрасная возможность получить вкусную закуску и сэкономить немало времени в будущем. Тем более, что его не обязательно даже стерилизовать!

Этот салат станет для вас находкой даже в том случае, если времени для заготовки консервации у вас совсем нет. Несколько простых манипуляций – и салат уже будет ждать вас в кладовке, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

Как заготовить салат без консервации?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 12 баночек по 0,5 литра

Ингредиенты:

– 3 килограмма огурцов;

– 500 граммов лука;

– 500 граммов сладкого перца;

– 1,5 килограмма помидоров;

– 2 острых перца;

– 5 зубчиков чеснока;

– 70 граммов соли;

– 150 миллилитров растительного масла;

– 70 миллилитров уксуса;

– 150 граммов сахара.

Приготовление:

Лук нарежьте кольцами. В кастрюлю выложите томатную массу, добавьте соль, сахар и масло. Поставьте на плиту и доведите до кипения. Затем положите кусочки огурцов и лук кольцами. Снова дождитесь закипания и варите примерно 15 минут, пока огурцы не изменят цвет. После этого добавьте измельченный чеснок и уксус, снимите с огня. Готовую смесь разложите в стерильные банки, плотно закройте крышками. Накройте их полотенцем, дайте остыть, а затем перенесите в прохладное место для хранения.

Как заготовить салат из кабачков и шампиньонов?

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 800 граммов шампиньонов;

– 800 граммов кабачков;

– 3 морковки;

– 4 чайные ложки дижонской горчицы;

– веточка укропа;

– веточка базилика;

– перец по вкусу;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1,5 столовой ложки соли;

– 5 столовых ложек уксуса;

– 4 столовые ложки масла;

– 15 столовых ложек воды.

Приготовление:

Тщательно промойте грибы, положите в кастрюлю с подсоленной водой и проварите примерно 15 минут. Затем достаньте, дайте остыть и нарежьте произвольными кусочками. Кабачки нарежьте тонкими полукольцами, а морковь – кружочками. Измельчите укроп и базилик, сложите в большую миску. Добавьте к зелени подготовленные грибы, морковь, кабачки и специи по рецепту. Хорошо все перемешайте и оставьте на 30 минут. Разложите смесь по банкам, в каждую долейте по 15 столовых ложек холодной кипяченой воды. Банки поставьте в широкую кастрюлю или миску с водой так, чтобы они были погружены наполовину. Стерилизуйте на огне около 15 минут.

Приятного аппетита!

