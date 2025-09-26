Салат на зиму – це чудова нагода отримати смачну закуску та зекономити чимало часу в майбутньому. Тим паче, що його не обовʼязково навіть стерилізувати!

Цей салат стане для вас знахідкою навіть у тому випадку, якщо часу для заготівлі консервації у вас зовсім немає. Кілька простих маніпуляцій – і салат вже чекатиме на вас у коморі, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

Як заготувати салат без консервації?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 12 баночок по 0,5 літра

Інгредієнти:

– 3 кілограми огірків;

– 500 грамів цибулі;

– 500 грамів солодкого перцю;

– 1,5 кілограма помідорів;

– 2 гострих перці;

– 5 зубчиків часнику;

– 70 грамів солі;

– 150 мілілітрів олії;

– 70 мілілітрів оцту;

– 150 грамів цукру.

Приготування:

Цибулю наріжте кільцями. У каструлю викладіть томатну масу, додайте сіль, цукор і олію. Поставте на плиту та доведіть до кипіння. Потім покладіть шматочки огірків і цибулю кільцями. Знову дочекайтеся закипання й варіть приблизно 15 хвилин, поки огірки не змінять колір. Після цього додайте подрібнений часник і оцет, зніміть з вогню. Готову суміш розкладіть у стерильні банки, щільно закрийте кришками. Накрийте їх рушником, дайте охолонути, а потім перенесіть у прохолодне місце для зберігання.

Як заготувати салат з кабачків та печериць?

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 800 грамів печериць;

– 800 грамів кабачків;

– 3 морквини;

– 4 чайні ложки діжонської гірчиці;

– гілочка кропу;

– гілочка базиліку;

– перець до смаку;

– 2 столові ложки цукру;

– 1,5 столової ложки солі;

– 5 столових ложок оцту;

– 4 столові ложки олії;

– 15 столових ложок води.

Приготування:

Ретельно промийте гриби, покладіть у каструлю з підсоленою водою та проваріть приблизно 15 хвилин. Потім дістаньте, дайте охолонути й наріжте довільними шматочками. Кабачки наріжте тонкими півкільцями, а моркву – кружальцями. Подрібніть кріп і базилік, складіть у велику миску. Додайте до зелені підготовлені гриби, моркву, кабачки та спеції за рецептом. Добре все перемішайте й залиште на 30 хвилин. Розкладіть суміш по банках, у кожну долийте по 15 столових ложок холодної кип’яченої води. Банки поставте в широку каструлю чи миску з водою так, щоб вони були занурені наполовину. Стерилізуйте на вогні близько 15 хвилин.

Смачного!

