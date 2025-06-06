В магазине такие не купишь: какие 5 самых дорогих продуктов в мире
- Икра "Альбино", белый трюфель, говядина "Вагю", шафран и кофе Kopi Luwak являются одними из самых дорогих продуктов в мире.
- Эти продукты отличаются уникальными особенностями, сложностью добычи или производства, что оправдывает их высокую цену.
Некоторые продукты больше похожи на предметы роскоши. Впрочем, узнав больше об их происхождении, вы тоже согласитесь, что они вполне могут принадлежать к списку изысканных вещей.
Гурманам за некоторые продукты приходится выкладывать тысячи долларов, но такая стоимость изысканной еды вполне оправдана. Какие продукты самые дорогие в мире и почему столько стоят – рассказывает 24 Канал.
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- Икра "Альбино"
Эту икру получают из белуги-альбиноса, возраст рыбы должен достичь 100 лет. Неудивительно, что цена уникального продукта "кусается" и может достигать до 25 тысяч долларов за килограмм. Конечно, производители накручивают стоимость фасовкой в баночки из золота, но и без этого деликатес заслуживает быть на вершине списка самых дорогих продуктов в мире.
- Белый трюфель
Еще один редкий продукт, который почти невозможно выращивать искусственным способом. Его ищут специально обученные собаки или свиньи, в основном в регионе Альба в Италии. Цена такого трюфеля – от 4 до 7 тысяч долларов за килограмм, в зависимости от состояния и аромата продукта.
- Говядина "Вагю"
Особую породу коров начали выращивать в Японии, а впоследствии эстафету "подхватили" США и Австралия. Говядина славится особым цветом, вкусом и жировыми прожилками. Коров поят вином, чтобы мясо имело насыщенный красный цвет. Цена "Вагю" – 600 – 800 долларов за килограмм, а мясо из Кобе может стоить до 1000 долларов за килограмм.
- Шафран
Самая дорогая специя в мире. Цена за килограмм – от 2 до 10 тысяч долларов. Она обусловлена тем, что для сбора килограмма шафрана нужно 150 – 200 тысяч цветков крокуса, которые собирают вручную.
- Кофе Kopi Luwak
За килограмм этого индонезийского кофе нужно заплатить от 500 до 1000 долларов. Его зерна проходят ферментацию в организме азиатской пальмовой циветты. После очистки, обжарки и измельчения кофе подают в люксовых заведениях. Сейчас популярность этого напитка уменьшается из-за этических вопросов об условиях содержания животных.
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