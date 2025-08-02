Правило 1-1-1: как приготовить домашнее мороженое, вкуснее которого вы не ели в жизни
- Есть правило, с которым домашнее мороженое будет просто неповторимым.
- Для застывания его даже не нужно морозить, достаточно лишь поставить в холодильник.
Домашнее мороженое – это особое наслаждение в жаркие летние дни. Если все сделать правильно, то вы получите вкус, с которым не сравнится ни один магазинный десерт.
Опытные кулинары знают, что главное в приготовлении домашнего мороженого – соблюдать правило 1-1-1, когда главные ингредиенты с сахарной пудрой используются в идеально правильной пропорции. Как этого достичь и насладиться невероятно вкусным домашним мороженым – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Przyslij przepis.
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Как приготовить вкусное домашнее мороженое?
- Время: 25 минут + застывание
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 5 яиц;
– 500 миллилитров сливок (30%);
– 1 стакан сахарной пудры;
– экстракт ванили.
Приготовление:
- Яйца обдаем кипятком, отделяем белки от желтков.
- Сахарную пудру делим на 3 равные части. Одну взбиваем с белками до устойчивых пиков.
- Желтки взбиваем со второй частью сахарной пудры до пены (примерно 10 минут).
- Остальную пудру взбиваем со сливками.
- Все аккуратно соединяем деревянной ложкой. Добавляем экстракт ванили.
- Осторожно переливаем смесь в контейнер и ставим в холодильник на 12 часов, морозить не нужно.
Приятного аппетита!
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