27 июня, 22:40
Этот десерт станет любимым: 2 ингредиента – и мороженое уже в вашей морозилке
Основні тези
- Вкусное мороженое можно сделать всего из 2 ингредиентов.
- Оно будет на вкус лучше, чем приобретенное в магазине.
Это едва ли не самый простой рецепт мороженого, который вы когда-либо встречали. Однако не стоит быть скептичным – его вкус вас приятно удивит.
Нужно не так много, чтобы в вашей морозилке оказалось вкусное домашнее мороженое. Пара ингредиентов, немного терпения – и за любимым десертом в жару никуда выходить не нужно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.
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Рецепт мороженого
- Время: 10 минут + замораживание
- Порций: 750 граммов
Ингредиенты:
– 500 миллилитров кулинарных сливок (33%);
– 200 – 300 граммов сгущенного молока.
Приготовление:
- Миску и венчики охлаждаем в морозилке. Сливки также должны быть только что из холодильника.
- Взбиваем сливки до устойчивых пиков. Возьмите большую миску, ведь сливки существенно увеличатся в объеме.
- Постепенно и аккуратно добавьте сгущенное молоко.
- Перекладываем смесь в контейнер и ставим в морозилку минимум на 5 часов.
Приятного аппетита!
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