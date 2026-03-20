Украинцы начали спор из-за популярного бюджетного салата: за что его так все любят
Даже из самых простых ингредиентов можно создать шедевр. А украинцы научились делать это как никто другой!
Вареное яйцо, плавленый сырок, чеснок, майонез – вот и все, что нужно для шедевра. Этот салат-намазка всегда придет на помощь, даже когда в холодильнике и кошельке почти пусто.
Читайте также Фаршированные яйца с крабовыми палочками: вы такого на Пасху еще не готовили
Спор о названии
Оказывается, в каждом регионе Украины этот салат имеет разное название, рассказывает Threads purple.wild.cherry. Например:
- "Белочка" (Каховка);
- "Гости на пороге" (Сумы);
- "Космический" (Винница);
- "Оригиналка" (Одессы);
- "Снежок" (Днепр).
И как бы его не называли – он одинаково подходит в любой ситуации. А если хочется вспомнить его вкус, то стоит воспользоваться перепиской от "Кулинарных рецептов".
Как приготовить салат-намазку из яиц и плавленых сырков?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 100 граммов плавленого сыра;
– чеснок по вкусу;
– 2 – 3 столовые ложки майонеза;
– 30 граммов сливочного масла;
– соль, перец, зелень по вкусу.
Приготовление:
- Первым делом отварите яйца вкрутую, выдержав их в кипящей воде 8 – 10 минут.
- Очищенные яйца измельчите с помощью мелкой терки.
- Плавленый сырок нарежьте мелкими кубиками или также натрите (для удобства его можно предварительно слегка подморозить).
- Зубчики чеснока освободите от шелухи и пропустите через специальный пресс для получения однородной кашицы.
- В глубокой миске смешайте тертые яйца, сырную массу и чеснок. Если вы хотите получить более сливочный вкус, добавьте небольшую порцию мягкого масла.
- Введите майонез и тщательно вымешайте составляющие, пока заправка не станет полностью однородной.
- Приправьте намазку солью и молотым черным перцем, ориентируясь на собственные предпочтения.
Как сварить яйца, чтобы легко чистились?
Главным секретом является температурный шок. Вместо того, чтобы класть их в холодную воду, опускайте яйца комнатной температуры уже в активный кипяток с помощью ложки. Резкая смена температуры заставляет белок мгновенно свернуться и отойти от внутренней оболочки скорлупы, рассказывает Male kulinaria.
Если же вы варите яйца, только что доставленные из холодильника, добавьте в воду щепотку соли или столовую ложку уксуса. После 8 – 10 минут интенсивного кипения немедленно переложите яйца в миску с ледяной водой, а еще лучше – с добавлением льда. Быстрое охлаждение останавливает процесс приготовления внутри и создает небольшую воздушную прослойку между белком и пленкой.
Какие рецепты стоит попробовать?
Вам точно очень понравится аппетитная постная "Шуба".
А еще всем понравится салат "Весеннее настроение".