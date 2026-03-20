Украинцы начали спор из-за популярного бюджетного салата: за что его так все любят

Даже из самых простых ингредиентов можно создать шедевр. А украинцы научились делать это как никто другой!

Вареное яйцо, плавленый сырок, чеснок, майонез – вот и все, что нужно для шедевра. Этот салат-намазка всегда придет на помощь, даже когда в холодильнике и кошельке почти пусто.

Спор о названии

Оказывается, в каждом регионе Украины этот салат имеет разное название, рассказывает Threads purple.wild.cherry. Например:

"Белочка" (Каховка);

"Гости на пороге" (Сумы);

"Космический" (Винница);

"Оригиналка" (Одессы);

"Снежок" (Днепр).

И как бы его не называли – он одинаково подходит в любой ситуации. А если хочется вспомнить его вкус, то стоит воспользоваться перепиской от "Кулинарных рецептов".

Как приготовить салат-намазку из яиц и плавленых сырков?

10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 100 граммов плавленого сыра;

– чеснок по вкусу;

– 2 – 3 столовые ложки майонеза;

– 30 граммов сливочного масла;

– соль, перец, зелень по вкусу.

Приготовление:

Первым делом отварите яйца вкрутую, выдержав их в кипящей воде 8 – 10 минут. Очищенные яйца измельчите с помощью мелкой терки. Плавленый сырок нарежьте мелкими кубиками или также натрите (для удобства его можно предварительно слегка подморозить). Зубчики чеснока освободите от шелухи и пропустите через специальный пресс для получения однородной кашицы. В глубокой миске смешайте тертые яйца, сырную массу и чеснок. Если вы хотите получить более сливочный вкус, добавьте небольшую порцию мягкого масла. Введите майонез и тщательно вымешайте составляющие, пока заправка не станет полностью однородной. Приправьте намазку солью и молотым черным перцем, ориентируясь на собственные предпочтения.

Как сварить яйца, чтобы легко чистились?

Главным секретом является температурный шок. Вместо того, чтобы класть их в холодную воду, опускайте яйца комнатной температуры уже в активный кипяток с помощью ложки. Резкая смена температуры заставляет белок мгновенно свернуться и отойти от внутренней оболочки скорлупы, рассказывает Male kulinaria.

Если же вы варите яйца, только что доставленные из холодильника, добавьте в воду щепотку соли или столовую ложку уксуса. После 8 – 10 минут интенсивного кипения немедленно переложите яйца в миску с ледяной водой, а еще лучше – с добавлением льда. Быстрое охлаждение останавливает процесс приготовления внутри и создает небольшую воздушную прослойку между белком и пленкой.

