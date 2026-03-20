Варене яйце, плавлений сирок, часник, майонез – ось і все, що потрібно для шедевра. Цей салат-намазка завжди прийде на допомогу, навіть коли в холодильнику та гаманці майже порожньо.

Читайте також Фаршировані яйця з крабовими паличками: ви такого на Великдень ще не готували

Суперечка щодо назви

Виявляється, у кожному регіоні України цей салат має різну назву, розповідає Threads purple.wild.cherry. Наприклад:

"Білочка" (Каховка);

"Гості на порозі" (Суми);

"Космічний" (Вінниця);

"Оригіналка" (Одеси);

"Сніжок" (Дніпро).

Та як би його не називали – він однаково смакує у будь-якій ситуації. А якщо хочеться пригадати його смак, то варто скористатися переписом від "Кулінарних рецептів".

Як приготувати салат-намазку з яєць та плавлених сирків?

Час: 10 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 100 грамів плавленого сиру;

– часник до смаку;

– 2 – 3 столові ложки майонезу;

– 30 грамів вершкового масла;

– сіль, перець, зелень до смаку.

Приготування:

Насамперед відваріть яйця на круто, витримавши їх у киплячій воді 8 – 10 хвилин. Очищені яйця подрібніть за допомогою дрібної тертки. Плавлений сирок наріжте дрібними кубиками або також натріть (для зручності його можна попередньо злегка підморозити). Зубчики часнику звільніть від лушпиння та пропустіть крізь спеціальний прес для отримання однорідної кашиці. У глибокій мисці змішайте терті яйця, сирну масу та часник. Якщо ви бажаєте отримати більш вершковий смак, додайте невелику порцію м'якого масла. Введіть майонез і ретельно вимішайте складники, доки заправка не стане повністю однорідною. Приправте намазку сіллю та меленим чорним перцем, орієнтуючись на власні вподобання.

Як зварити яйця, щоб легко чистилися?

Головним секретом є температурний шок. Замість того, щоб класти їх у холодну воду, опускайте яйця кімнатної температури вже в активний окріп за допомогою ложки. Різка зміна температури змушує білок миттєво згорнутися і відійти від внутрішньої оболонки шкаралупи, розповідає Male kulinaria.

Якщо ж ви варите яйця, щойно дістані з холодильника, додайте у воду дрібку солі або столову ложку оцту. Після 8 – 10 хвилин інтенсивного кипіння негайно перекладіть яйця в миску з крижаною водою, а ще краще – з додаванням льоду. Швидке охолодження зупиняє процес приготування всередині та створює невеликий повітряний прошарок між білком і плівкою.

Які рецепти варто спробувати?