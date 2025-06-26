Легче шарлотки, вкуснее торта: пирог с клубникой, которому позавидуют пекарни
- Пирог с клубникой является простым в приготовлении и имеет невероятный вкус.
- С этим рецептом вам захочется наслаждаться десертом чуть ли не каждый день.
Этот пирог сразу войдет в список ваших любимых десертов. Простота приготовления и невероятный вкус – лучшего сочетания просто не придумать.
Этот пирог просто должен войти в вашу повседневность на период сезона клубники. В этом исполнении любимая ягода будет вкусной как никогда! 24 Канал советует убедиться в этом с рецептом от портала "Смачненьке".
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Рецепт пирога с клубникой
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 150 граммов сахара;
– пакетик ванильного сахара;
– щепотка соли;
– 150 граммов топленого сливочного масла;
– 250 граммов сметаны;
– 350 граммов муки;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 300 граммов клубники;
– 50 граммов сахара.
Приготовление:
- Клубнику моем и нарезаем удобными кусочками. Посыпаем сахаром и отставляем, чтобы пустила сок.
- Яйца взбиваем с сахаром, ванильным сахаром и солью. Затем аккуратно добавляем сливочное масло и сметану.
- Просеиваем муку с разрыхлителем, должно получиться шелковистое тесто.
- Выкладываем тесто в форму, застеленную пергаментом. Сверху произвольно выкладываем клубнику.
- Выпекаем при 180 градусах 45 минут.
- Перед подачей пирог можно посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Рецепт будут просить все: аппетитная намазка за 15 минут.