Укр Рус
Новости Вкусно Выпечка и десерты Легче шарлотки, вкуснее торта: пирог с клубникой, которому позавидуют пекарни
26 июня, 08:30
2

Легче шарлотки, вкуснее торта: пирог с клубникой, которому позавидуют пекарни

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Пирог с клубникой является простым в приготовлении и имеет невероятный вкус.
  • С этим рецептом вам захочется наслаждаться десертом чуть ли не каждый день.

Этот пирог сразу войдет в список ваших любимых десертов. Простота приготовления и невероятный вкус – лучшего сочетания просто не придумать.

Этот пирог просто должен войти в вашу повседневность на период сезона клубники. В этом исполнении любимая ягода будет вкусной как никогда! 24 Канал советует убедиться в этом с рецептом от портала "Смачненьке".

К теме Отдых превратится в праздник: готовим медовик по рецепту любимицы хозяек Лилии Цвит

Рецепт пирога с клубникой

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 150 граммов сахара;
– пакетик ванильного сахара;
– щепотка соли;
– 150 граммов топленого сливочного масла;
– 250 граммов сметаны;
– 350 граммов муки;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 300 граммов клубники;
– 50 граммов сахара.
 

Приготовление:

  1. Клубнику моем и нарезаем удобными кусочками. Посыпаем сахаром и отставляем, чтобы пустила сок.
  2. Яйца взбиваем с сахаром, ванильным сахаром и солью. Затем аккуратно добавляем сливочное масло и сметану.
  3. Просеиваем муку с разрыхлителем, должно получиться шелковистое тесто.
  4. Выкладываем тесто в форму, застеленную пергаментом. Сверху произвольно выкладываем клубнику.
  5. Выпекаем при 180 градусах 45 минут.
  6. Перед подачей пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Рецепт будут просить все: аппетитная намазка за 15 минут.