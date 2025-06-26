Цей пиріг просто повинен увійти до вашого повсякдення на період сезону полуниці. У цьому виконанні улюблена ягода смакуватиме як ніколи! 24 Канал радить переконатися у цьому з рецептом від порталу "Смачненьке".

До теми Відпочинок перетвориться на свято: готуємо медівник за рецептом улюблениці господинь Лілії Цвіт

Рецепт пирога з полуницею

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 150 грамів цукру;

– пакетик ванільного цукру;

– дрібка солі;

– 150 грамів топленого вершкового масла;

– 250 грамів сметани;

– 350 грамів борошна;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 300 грамів полуниці;

– 50 грамів цукру.



Приготування:

Полуницю миємо та нарізаємо зручними шматочками. Посипаємо цукром та відставляємо, щоб пустила сік. Яйця збиваємо з цукром, ванільним цукром та сіллю. Потім акуратно додаємо вершкове масло та сметану. Просіваємо борошно з розпушувачем, повинно вийти шовковисте тісто. Викладаємо тісто у форму, застелену пергаментом. Зверху довільно викладаємо полуницю. Випікаємо при 180 градусах 45 хвилин. Перед подачею пиріг можна посипати цукровою пудрою.

Смачного!

Рецепт проситимуть всі: апетитна намазка за 15 хвилин.