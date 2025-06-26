Цей пиріг просто повинен увійти до вашого повсякдення на період сезону полуниці. У цьому виконанні улюблена ягода смакуватиме як ніколи! 24 Канал радить переконатися у цьому з рецептом від порталу "Смачненьке".
До теми Відпочинок перетвориться на свято: готуємо медівник за рецептом улюблениці господинь Лілії Цвіт
Рецепт пирога з полуницею
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 150 грамів цукру;
– пакетик ванільного цукру;
– дрібка солі;
– 150 грамів топленого вершкового масла;
– 250 грамів сметани;
– 350 грамів борошна;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 300 грамів полуниці;
– 50 грамів цукру.
Приготування:
- Полуницю миємо та нарізаємо зручними шматочками. Посипаємо цукром та відставляємо, щоб пустила сік.
- Яйця збиваємо з цукром, ванільним цукром та сіллю. Потім акуратно додаємо вершкове масло та сметану.
- Просіваємо борошно з розпушувачем, повинно вийти шовковисте тісто.
- Викладаємо тісто у форму, застелену пергаментом. Зверху довільно викладаємо полуницю.
- Випікаємо при 180 градусах 45 хвилин.
- Перед подачею пиріг можна посипати цукровою пудрою.
Смачного!
Рецепт проситимуть всі: апетитна намазка за 15 хвилин.