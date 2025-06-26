Этот пирог просто должен войти в вашу повседневность на период сезона клубники. В этом исполнении любимая ягода будет вкусной как никогда! 24 Канал советует убедиться в этом с рецептом от портала "Смачненьке".

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Рецепт пирога с клубникой

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 150 граммов сахара;

– пакетик ванильного сахара;

– щепотка соли;

– 150 граммов топленого сливочного масла;

– 250 граммов сметаны;

– 350 граммов муки;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 300 граммов клубники;

– 50 граммов сахара.



Приготовление:

Клубнику моем и нарезаем удобными кусочками. Посыпаем сахаром и отставляем, чтобы пустила сок. Яйца взбиваем с сахаром, ванильным сахаром и солью. Затем аккуратно добавляем сливочное масло и сметану. Просеиваем муку с разрыхлителем, должно получиться шелковистое тесто. Выкладываем тесто в форму, застеленную пергаментом. Сверху произвольно выкладываем клубнику. Выпекаем при 180 градусах 45 минут. Перед подачей пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Рецепт будут просить все: аппетитная намазка за 15 минут.