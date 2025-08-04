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4 августа, 06:05
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Хит сезона, который окунет в удовольствие: легкий рецепт шарлотки с яблоками

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Шарлотка с яблоками является популярной выпечкой, особенно в сезон яблок.
  • Это простое лакомство обожают готовить как новички, так и опытные хозяйки.

Шарлотка с яблоками – это лакомство, которое уместно на столе абсолютно всегда. Стартует сезон яблока, а значит, время наслаждаться любимой выпечкой.

Шарлотка с яблоками – любимая выпечка как начинающих, так и опытных хозяек. Наслаждение без лишних хлопот – вот точный синоним к этому блюду. 24 Канал рекомендует насладиться любимым лакомством по рецепту портала The Page.

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Как приготовить шарлотку с яблоками?

  • Время: 1 час 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 200 граммов муки;
– 4 яблока;
– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 100 граммов сахара;
– 50 граммов масла для смазывания формы;
– 2 столовые ложки сахарной пудры для украшения.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром до устойчивой пены. Постепенно добавляйте просеянную муку с разрыхлителем и замешайте однородное тесто.
  2. Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму застелите пергаментом и смажьте маслом.
  3. Яблоки почистите, удалите сердцевины и нарежьте дольками. Вылейте в форму немного теста, выложите яблоки и покройте их остальным тестом.
  4. Выпекайте 45 – 50 минут до сухой зубочистки. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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