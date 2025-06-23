Лучшего перекуса просто не придумаешь: готовим аппетитные сырные бейглы с победительницей "МастерШеф"

Есть блюда, в которых сочетаются только любимые вкусы. Невероятные сырные бейглы точно входят в этот перечень.

Сырные бейглы – замечательная основа для перекуса, которого вы будете ждать с нетерпением. 24 Канал предлагает воспроизвести их по рецепту, которым поделилась победительница "МастерШеф" Валерия Матрохина в своем инстаграме.

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Рецепт сырных бейглов

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 350 граммов творога с творогом;

– 1 яйцо + 1 желток;

– 80 – 100 граммов просеянной муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– соль и перец по вкусу;

– зелень и твердый сыр;

– желток и семена кунжута для смазывания.

Приготовление:

Соединяем все ингредиенты и хорошо вымешиваем. Влажными руками формируем бейглы. Смазываем желтком и присыпаем семенами кунжута. Выкладываем на пергамент и выпекаем 30 минут при 180 градусах. Подаем с любимой начинкой.

Приятного аппетита!

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