23 июня, 19:42
Лучшего перекуса просто не придумаешь: готовим аппетитные сырные бейглы с победительницей "МастерШеф"
Основні тези
- Победительница "МастерШеф" Валерия Матрохина поделилась рецептом творожных бейглов.
- Основные ингредиенты включают творог, яйцо, мука, зелень и твердый сыр.
Есть блюда, в которых сочетаются только любимые вкусы. Невероятные сырные бейглы точно входят в этот перечень.
Сырные бейглы – замечательная основа для перекуса, которого вы будете ждать с нетерпением. 24 Канал предлагает воспроизвести их по рецепту, которым поделилась победительница "МастерШеф" Валерия Матрохина в своем инстаграме.
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Рецепт сырных бейглов
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 350 граммов творога с творогом;
– 1 яйцо + 1 желток;
– 80 – 100 граммов просеянной муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– соль и перец по вкусу;
– зелень и твердый сыр;
– желток и семена кунжута для смазывания.
Приготовление:
- Соединяем все ингредиенты и хорошо вымешиваем.
- Влажными руками формируем бейглы.
- Смазываем желтком и присыпаем семенами кунжута.
- Выкладываем на пергамент и выпекаем 30 минут при 180 градусах.
- Подаем с любимой начинкой.
Приятного аппетита!
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