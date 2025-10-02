Как сделать то самое тыквенное латте, за которое просят все деньги мира
- Тыквенное латте популярно и дорого стоит в кофейнях.
- Можно приготовить напиток дома, чтобы избежать очередей и сэкономить деньги.
Тыквенное латте разрывает все возможные тренды. Однако не обязательно стоять в очереди в кафе и платить немало денег, чтобы попробовать этот оригинальный напиток.
Может показаться, что приготовить тыквенное латте дома не так уж и просто, но это впечатление обманчиво. Немного старания – и вы будете наслаждаться напитком, как будто вам его подали в Starbucks, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.
Кто создал тыквенное латте?
Впервые тыквенное латте подали в Starbucks в 2003 году. Его создателем является Питер Дьюкс, рассказывает сайт знаменитой кофейни.
Как приготовить тыквенное латте?
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 миллилитров эспрессо;
– 400 миллилитров молока;
– 40 граммов тыквенного пюре;
– 10 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 3 грамма молотой корицы;
– 1. грамм молотого мускатного ореха;
– 1 грамм молотого имбиря.
Приготовление:
- В сотейник влейте 300 миллилитров молока, добавьте несколько ложек тыквенного пюре, ванильный сахар и ароматные специи.
- Поставьте смесь на средний огонь и подогревайте до закипания, постоянно помешивая.
- Когда молоко начнет кипеть, уменьшите огонь и дайте напитку потомиться еще 3 – 4 минуты.
- Снимите с плиты, добавьте сахар по вкусу и хорошо перемешайте до полного растворения.
- Чтобы приготовить пенку, возьмите отдельную емкость, налейте 100 миллилитров молока и прогрейте его до температуры 55 – 60 градусов.
- Подогретое молоко взбейте с помощью блендера или капучинатора до образования плотной пены толщиной около 1 – 2 сантиметра.
- В чашку налейте горячий кофе примерно на треть объема. Далее аккуратно добавьте тыквенную молочную смесь, а сверху выложите слой молочной пены.
- По желанию посыпьте корицей для аромата и украшения.
Приятного аппетита!
