Тыквенное латте разрывает все возможные тренды. Однако не обязательно стоять в очереди в кафе и платить немало денег, чтобы попробовать этот оригинальный напиток.

Может показаться, что приготовить тыквенное латте дома не так уж и просто, но это впечатление обманчиво. Немного старания – и вы будете наслаждаться напитком, как будто вам его подали в Starbucks, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

Кто создал тыквенное латте?



Впервые тыквенное латте подали в Starbucks в 2003 году. Его создателем является Питер Дьюкс, рассказывает сайт знаменитой кофейни.

Как приготовить тыквенное латте?

Время: 15 минут

15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 миллилитров эспрессо;

– 400 миллилитров молока;

– 40 граммов тыквенного пюре;

– 10 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 3 грамма молотой корицы;

– 1. грамм молотого мускатного ореха;

– 1 грамм молотого имбиря.

Приготовление:

В сотейник влейте 300 миллилитров молока, добавьте несколько ложек тыквенного пюре, ванильный сахар и ароматные специи. Поставьте смесь на средний огонь и подогревайте до закипания, постоянно помешивая. Когда молоко начнет кипеть, уменьшите огонь и дайте напитку потомиться еще 3 – 4 минуты. Снимите с плиты, добавьте сахар по вкусу и хорошо перемешайте до полного растворения. Чтобы приготовить пенку, возьмите отдельную емкость, налейте 100 миллилитров молока и прогрейте его до температуры 55 – 60 градусов. Подогретое молоко взбейте с помощью блендера или капучинатора до образования плотной пены толщиной около 1 – 2 сантиметра. В чашку налейте горячий кофе примерно на треть объема. Далее аккуратно добавьте тыквенную молочную смесь, а сверху выложите слой молочной пены. По желанию посыпьте корицей для аромата и украшения.

Приятного аппетита!

