Даст фору многим ягодным аналогам: как приготовить варенье из кабачков
- Варенье из кабачков является экзотическим десертом, который будет приятной неожиданностью для родных.
- Оно простое в приготовлении и подойдет даже для новичков.
Варенье из кабачков - это своеобразная экзотика, которая точно должна быть в вашей кладовой. Это тот случай, когда вы можете порадовать родных чем-то оригинальным, но вряд ли они догадаются об основном ингредиенте лакомства.
Варенье из кабачков – это точно один из тех вкусностей, которые вы должны воспроизвести на зимний период. Минимальные затраты и легкий рецепт также подталкивают на то, чтобы не слишком ограничивать себя в этих запасах, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт варенья из кабачков
- Время: 1 час + настаивание
- Порций: в зависимости от размера баночек
Ингредиенты:
– 1 килограмм кабачков;
– 400 – 500 граммов сахара;
– 1 лимон;
– 50 – 100 миллилитров воды.
Приготовление:
Молодые кабачки хорошо промойте и нарежьте небольшими кубиками.
Сложите нарезанные кабачки в кастрюлю, добавьте сахар и немного воды (количество зависит от сочности овощей). Оставьте на 2 – 3 часа, чтобы они пустили сок.
После настаивания поставьте кастрюлю на плиту, включите средний огонь и доведите массу до кипения. Проварите примерно 10 минут, затем снимите с огня и оставьте настаиваться еще на 2 – 3 часа.
Лимон нарежьте тонкими кусочками вместе с кожурой, предварительно удалив косточки. Добавьте к кабачкам и снова доведите до кипения.
После этого варите на слабом огне 15 – 20 минут, пока кусочки не станут полупрозрачными, а сироп – гуще.
Горячее варенье разлейте в стерильные банки, плотно закрутите.
Переверните вверх дном, укутайте в одеяло и оставьте до полного остывания.
Приятного аппетита!
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