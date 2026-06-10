10 июня, 18:30
Без них Ивана Купала не обойдется: сохраняйте рецепт вареников с вишней: рецепт вареников с вишней
Уже скоро Ивана Купала, поэтому не лишним будет спланировать застолье. А вареники с вишней станут его главной звездой!
Вареники с вишней – одно из традиционных блюд для празднования Ивана Купала. Чтобы они получились идеальными на вид и удивительными на вкус, стоит воспользоваться рецептом портала Shuba.
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Как сделать вареники с вишней?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов пшеничной муки;
– 500 граммов вишни;
– 300 миллилитров молока;
– 3 чайные ложки сахара;
– 1 яйцо;
– 30 граммов манной крупы;
– 10 миллилитров подсолнечного масла.
Порция наслаждения / Скриншот из видео Ирины Рудневской
Приготовление:
- Подготовьте вишни, удалив из них косточки, и переложите в глубокую миску, чтобы отошел лишний сок.
- Отдельно соедините просеянную муку с щепоткой соли, куриным яйцом, подсолнечным маслом и молоком. Тщательно вымесите массу, пока не получите эластичное тесто, которое абсолютно не прилипает к ладоням.
- Вернитесь к ягодной начинке: слейте избыток выделенного сока, оставляя плоды умеренно увлажненными, после чего смешайте их с тремя столовыми ложками сахара и ложкой манной крупы, которая удержит влагу во время варки.
- На присыпанном мукой столе тонко раскатайте тесто и с помощью стакана или формы вырежьте аккуратные кружочки. По центру каждой заготовки выложите вишневую начинку и крепко защипните края, формируя вареники.
- Опускайте их в кастрюлю с подсоленным кипятком и варите примерно 5 – 7 минут после всплытия.
- Готовое горячее блюдо традиционно подавайте к столу со свежей прохладной сметаной.