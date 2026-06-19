Одна ложка – и борщ становится намного вкуснее: секрет, который скрывают опытные хозяйки

Борщ, безусловно, всегда будет любимым блюдом украинцев. Поэтому не лишним будет узнать секреты, которые помогут довести вкус блюда до идеала.

Кулинары поделились нестандартным лайфхаком, который способен превратить обычный домашний борщ в шедевр ресторанного уровня. Оказывается, добавление всего одного штриха помогает надежно закрепить яркий оттенок блюда, а также делает текстуру супа необычайно нежной, глубокой и бархатистой, рассказывает KP.ua.

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Какой оригинальный ингредиент стоит добавить в борщ?

Этот секретный компонент есть практически на каждой кухне, но мало кто догадывался использовать его в первых блюдах. Секрет заключается в использовании обычного несладкого какао-порошка.

В его составе присутствуют особые соединения — танины и антоцианы, которые действуют как природные стабилизаторы для свекольного пигмента. Они не позволяют овощу терять цвет во время термической обработки, благодаря чему готовое блюдо приобретает благородный, темно-рубиновый оттенок.

Какао станет секретом вашего борща / Фото Gastronom

Главное — знать меру. На большую четырёхлитровую кастрюлю вполне достаточно одной столовой ложки порошка, иначе в супе появится лишняя горечь. Для достижения максимального эффекта опытные кулинары советуют добавлять какао непосредственно во время пассирования овощей.

Когда на сковороде обжариваются лук, морковь и свекла, к ним вместе с томатной пастой добавляют ложку какао и тушат смесь на слабом огне около 5 минут. Если же вы используете заранее отварную свеклу, порошок можно просто растворить в одном половнике горячего бульона, тщательно перемешать, чтобы избежать комочков, и вылить в кастрюлю за 5 минут до выключения плиты.

Подобный гастрономический эксперимент часто вызывает опасения, однако повода для беспокойства нет. Качественный какао-порошок без примесей абсолютно лишен сладости и обладает естественной терпкостью, которая лишь выгодно подчеркивает насыщенность мясного бульона.