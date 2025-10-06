Шарлотка безусловно является самой популярной выпечкой осени. А мультиварка делает процесс ее приготовления еще легче!

Мультиварка позволяет уделять время другим делам, получая такое же вкусное блюдо без долгого стояния у плиты. Даже любимая шарлотка на вкус так же изумительно! 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала Cookpad.

К теме Не только синнабоны: 3 рецепта булочек с корицей, на аромат которых сбегутся соседи

Обратите внимание!



Яйца с сахаром для шарлотки нужно взбивать очень тщательно, именно от этого зависит, поднимется ли тесто. Обязательно используйте яйца комнатной температуры и следите, чтобы масса увеличилась в объеме в 2 – 3 раза, советует портал "Время действий".

Как сделать шарлотку в мультиварке?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 стакан муки;

– 4 яйца;

– 3 яблока;

– 3/4 стакана сахара;

– 1 банан;

– сливочное масло.

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Добавьте муку и хорошо перемешайте, чтобы тесто стало однородным. Одно яблоко нарежьте тонкими ломтиками. Смажьте дно формы маслом и посыпьте сахаром, чтобы образовалась карамельная основа. Выложите сверху яблочные ломтики. Остальные два яблока нарежьте небольшими кубиками, а банан – кружочками. Добавьте фрукты к тесту и осторожно перемешайте. Перелейте тесто в форму и выпекайте 50 – 60 минут в мультиварке. После выпекания переверните пирог, чтобы карамелизированные яблоки оказались сверху.

Приятного аппетита!

Что еще приготовить родным?