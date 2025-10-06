Найлегший десерт осені: готуємо шарлотку в мультиварці – ідеальний результат без зусиль
- Шарлотку можна легко приготувати в мультиварці, що заощадить час і зусилля, залишаючи руки вільними для інших справ.
- Для успішного випікання яйця з цукром потрібно збивати ретельно, щоб тісто піднялося, використовуючи яйця кімнатної температури.
Шарлотка безумовно є найпопулярнішою випічкою осені. А мультиварка робить процес її приготування ще легшим!
Мультиварка дозволяє приділяти час іншим справам, отримуючи таку ж смачну страву без довгого стояння біля плити. Навіть улюблена шарлотка смакує так само дивовижно! 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу Cookpad.
Зверніть увагу!
Яйця з цукром для шарлотки потрібно збивати дуже ретельно, саме від цього залежить, чи тісто підніметься. Обовʼязково використовуйте яйця кімнатної температури і пильнуйте, щоб маса збільшилася в обʼємі у 2 – 3 рази, радить портал "Час дій".
Як зробити шарлотку в мультиварці?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 стакан борошна;
– 4 яйця;
– 3 яблука;
– 3/4 стакани цукру;
– 1 банан;
– вершкове масло.
Приготування:
- Збийте яйця з цукром до пишної маси. Додайте борошно й добре перемішайте, щоб тісто стало однорідним.
- Одне яблуко наріжте тонкими скибочками. Змастіть дно форми олією та посипте цукром, щоб утворилася карамельна основа.
- Викладіть зверху яблучні скибочки. Решту двох яблук наріжте невеликими кубиками, а банан – кружальцями.
- Додайте фрукти до тіста й обережно перемішайте.
- Перелийте тісто у форму та випікайте 50 – 60 хвилин у мультиварці.
- Після випікання переверніть пиріг, щоб карамелізовані яблука опинилися зверху.
Смачного!
