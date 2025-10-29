Шедевр галицкой кухни: как приготовить знаменитую свадебную капусту

Украинские хозяйки умеют сделать шедевр даже из элементарных ингредиентов. И знаменитая засыпанная капуста – яркое тому подтверждение!

Засыпанная капуста – это блюдо, без которого раньше не обходилась ни одна свадьба. Она особенно известна на Галичине, но ее готовили во всех регионах Украины. 24 Канал советует прикоснуться к истории по рецепту из TikTok muliarova_dim.

Как приготовить засыпанную капусту?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 1300 граммов квашеной капусты;

– 80 граммов масла;

– 20 граммов сахара;

– 150 граммов сливок;

– 100 граммов домашней сметаны;

– 200 граммов пшена;

– 30 граммов соли;

– 1,5 литра воды;

– 2 яйца;

– 1 грамм тимьяна;

– 1 грамм можжевельника.

Как приготовить свадебную капусту: видео

Приготовление:

Выложите капусту в большой котел и залейте водой – она должна полностью покрывать капусту. Приправьте капусту специями. Аккуратно сверху высыпьте пшено – оно не должно касаться стенок сосуда. Блюдо следует варить, не перемешивая, чтобы пшено не пригорело. Далее следует приготовить заправку: для этого яйца соедините со сметаной и сливками и все взбейте. Пассеруйте лук на огне. Когда капуста станет мягкой, влейте сливочную смесь и лук в казан – постоянно помешивайте 2 – 3 минуты. Выключите капусту и выложите ее на блюдо. Свадебную капусту можно подавать со шкварками.

Постную засыпанную капусту подают с грибной зажаркой из белых грибов или шампиньонов. Грибы нужно сначала отварить, а потом обжаривать с луком, советует портал Shuba.

