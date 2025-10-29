Шедевр галицької кухні: як приготувати знамениту весільну капусту
- Засипана капуста – традиційна галицька страва, популярна на весіллях і в різних регіонах України.
- Основні інгредієнти включають квашену капусту, олію, цукор, вершки, сметану, пшоно, сіль, воду, яйця, чебрець та ялівець.
Українські господині вміють зробити шедевр навіть з елементарних інгредієнтів. І знаменита засипана капуста – яскраве тому підтвердження!
Засипана капуста – це страва, без якої раніше не обходилося жодне весілля. Вона особливо відома на Галичині, але її готували у всіх регіонах України. 24 Канал радить доторкнутися до історії за рецептом з TikTok muliarova_dim.
Як приготувати засипану капусту?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1300 грамів квашеної капусти;
– 80 грамів олії;
– 20 грамів цукру;
– 150 грамів вершків;
– 100 грамів домашньої сметани;
– 200 грамів пшона;
– 30 грамів солі;
– 1,5 літра води;
– 2 яйця;
– 1 грам чебрецю;
– 1 грам ялівцю.
Як приготувати весільну капусту: відео
Приготування:
- Викладіть капусту у великий казан та залийте водою – вона має повністю покривати капусту. Приправте капусту спеціями.
- Акуратно зверху висипте пшоно – воно не має торкатися стінок посудини.
- Страву слід варити, не перемішуючи, щоб пшоно не пригоріло.
- Далі слід приготувати заправку: для цього яйця з’єднайте зі сметаною та вершками й усе збийте.
- Пасеруйте цибулю на вогні. Коли капуста стане м’якою, влийте вершкову суміш та цибулю у казан – постійно помішуйте 2 – 3 хвилини.
- Вимкніть капусту та викладіть її на блюдо.
- Весільну капусту можна подавати зі шкварками.
Зверніть увагу!
Пісну засипану капусту подають з грибною засмажкою з білих грибів або печериць. Гриби потрібно спочатку відварити, а потім обсмажувати з цибулею, радить портал Shuba.
