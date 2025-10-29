Укр Рус
29 жовтня, 23:23
Шедевр галицької кухні: як приготувати знамениту весільну капусту

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Засипана капуста – традиційна галицька страва, популярна на весіллях і в різних регіонах України.
  • Основні інгредієнти включають квашену капусту, олію, цукор, вершки, сметану, пшоно, сіль, воду, яйця, чебрець та ялівець.

Українські господині вміють зробити шедевр навіть з елементарних інгредієнтів. І знаменита засипана капуста – яскраве тому підтвердження!

Засипана капуста – це страва, без якої раніше не обходилося жодне весілля. Вона особливо відома на Галичині, але її готували у всіх регіонах України. 24 Канал радить доторкнутися до історії за рецептом з TikTok muliarova_dim.

Як приготувати засипану капусту? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8

Інгредієнти
– 1300 грамів квашеної капусти; 
– 80 грамів олії; 
– 20 грамів цукру; 
– 150 грамів вершків; 
– 100 грамів домашньої сметани; 
– 200 грамів пшона; 
– 30 грамів солі; 
– 1,5 літра води; 
– 2 яйця; 
– 1 грам чебрецю; 
– 1 грам ялівцю.

Як приготувати весільну капусту: відео 

Приготування

  1. Викладіть капусту у великий казан та залийте водою – вона має повністю покривати капусту. Приправте капусту спеціями.
  2. Акуратно зверху висипте пшоно – воно не має торкатися стінок посудини.
  3. Страву слід варити, не перемішуючи, щоб пшоно не пригоріло.
  4. Далі слід приготувати заправку: для цього яйця з’єднайте зі сметаною та вершками й усе збийте.
  5. Пасеруйте цибулю на вогні. Коли капуста стане м’якою, влийте вершкову суміш та цибулю у казан – постійно помішуйте 2 – 3 хвилини.
  6. Вимкніть капусту та викладіть її на блюдо.
  7. Весільну капусту можна подавати зі шкварками. 

Зверніть увагу! 

Пісну засипану капусту подають з грибною засмажкою з білих грибів або печериць. Гриби потрібно спочатку відварити, а потім обсмажувати з цибулею, радить портал Shuba

