7 мая, 08:26
Получается нежным и сочным: как пожарить куриный шницель, чтобы он просто таял во рту
Иногда жареное куриное мясо получается сухим, что портит общее впечатление от трапезы. Но с этим рецептом вам такая ситуация не грозит.
Куриный шницель – идеальная основа для вкусного обеда или ужина. Не стоит беспокоиться, что он получится сухим, ведь приготовление в панировке сохранит весь сок, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал food.net.
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Рецепт шницеля из курицы
- Время: 20 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 200 граммов куриного филе;
– 1 яйцо;
– 4 столовые ложки пшеничной муки;
– 4 столовые ложки панировочных сухарей;
– 30 граммов растительного масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Промойте куриное филе под проточной водой, затем тщательно обсушите его бумажным полотенцем. Сделайте надрез вдоль филе, не прорезая до конца – у вас должен получиться большой, развернутый кусок мяса.
- Положите филе на разделочную доску, накройте пищевой пленкой и слегка отбейте кухонным молоточком. Благодаря пленке мясо останется целым, а кухня – чистой.
- Подготовьте три отдельные тарелки: в одну разбейте яйцо, приправьте его солью и перцем; во вторую насыпьте муку, а в третью – панировочные сухари.
- Филе сначала обваляйте в муке, чтобы она равномерно покрыла поверхность со всех сторон. Затем окуните мясо в яйцо, чтобы образовалась ровная пленка. Благодаря предварительному обваливанию в муке яйцо лучше зафиксируется.
- После этого обваляйте филе в сухарях, слегка прижимая его к крошкам, чтобы образовался плотный панировочный слой.
- Налейте на сковородку немного масла и хорошо его разогрейте. Выложите мясо на горячую поверхность и жарьте на интенсивном огне по 1 – 2 минуты с каждой стороны, до появления золотистой корочки.
- Уменьшите огонь и продолжайте жарку еще по 3 – 4 минуты с обеих сторон. Накрывать крышкой не нужно – хрустящая корочка должна сохраниться.
Приятного аппетита!
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