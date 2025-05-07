Получается нежным и сочным: как пожарить куриный шницель, чтобы он просто таял во рту

Иногда жареное куриное мясо получается сухим, что портит общее впечатление от трапезы. Но с этим рецептом вам такая ситуация не грозит.

Куриный шницель – идеальная основа для вкусного обеда или ужина. Не стоит беспокоиться, что он получится сухим, ведь приготовление в панировке сохранит весь сок, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал food.net.

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Рецепт шницеля из курицы

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 200 граммов куриного филе;

– 1 яйцо;

– 4 столовые ложки пшеничной муки;

– 4 столовые ложки панировочных сухарей;

– 30 граммов растительного масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Промойте куриное филе под проточной водой, затем тщательно обсушите его бумажным полотенцем. Сделайте надрез вдоль филе, не прорезая до конца – у вас должен получиться большой, развернутый кусок мяса. Положите филе на разделочную доску, накройте пищевой пленкой и слегка отбейте кухонным молоточком. Благодаря пленке мясо останется целым, а кухня – чистой. Подготовьте три отдельные тарелки: в одну разбейте яйцо, приправьте его солью и перцем; во вторую насыпьте муку, а в третью – панировочные сухари. Филе сначала обваляйте в муке, чтобы она равномерно покрыла поверхность со всех сторон. Затем окуните мясо в яйцо, чтобы образовалась ровная пленка. Благодаря предварительному обваливанию в муке яйцо лучше зафиксируется. После этого обваляйте филе в сухарях, слегка прижимая его к крошкам, чтобы образовался плотный панировочный слой. Налейте на сковородку немного масла и хорошо его разогрейте. Выложите мясо на горячую поверхность и жарьте на интенсивном огне по 1 – 2 минуты с каждой стороны, до появления золотистой корочки. Уменьшите огонь и продолжайте жарку еще по 3 – 4 минуты с обеих сторон. Накрывать крышкой не нужно – хрустящая корочка должна сохраниться.

Приятного аппетита!

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