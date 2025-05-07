Курячий шніцель – ідеальна основа для смачного обіду або вечері. Не варто турбуватися, що він вийде сухим, адже приготування в паніровці збереже увесь сік, розповідає 24 Канал з посиланням на портал food.net.

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Рецепт шніцеля з курки

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 200 грамів курячого філе;

– 1 яйце;

– 4 столові ложки пшеничного борошна;

– 4 столові ложки панірувальних сухарів;

– 30 грамів олії;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Промийте куряче філе під проточною водою, потім ретельно обсушіть його паперовим рушником. Зробіть надріз уздовж філе, не прорізаючи до кінця — у вас має вийти великий, розгорнутий шматок м’яса. Покладіть філе на обробну дошку, накрийте харчовою плівкою та злегка відбийте кухонним молоточком. Завдяки плівці м’ясо залишиться цілим, а кухня — чистою. Підготуйте три окремі тарілки: в одну розбийте яйце, приправте його сіллю й перцем; у другу насипте борошно, а в третю — панірувальні сухарі. Філе спочатку обкачайте в борошні, щоб воно рівномірно покрило поверхню з усіх боків. Потім занурте м’ясо в яйце, щоб утворилася рівна плівка. Завдяки попередньому обвалюванню в борошні яйце краще зафіксується. Після цього обваляйте філе в сухарях, злегка притискаючи його до крихт, щоб утворився щільний панірувальний шар. Налийте на сковорідку трохи олії та добре її розігрійте. Викладіть м’ясо на гарячу поверхню та смажте на інтенсивному вогні по 1 – 2 хвилини з кожного боку, до появи золотистої скоринки. Зменшіть вогонь і продовжуйте смаження ще по 3 – 4 хвилини з обох сторін. Накривати кришкою не потрібно — хрустка скоринка повинна зберегтися.

Смачного!

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