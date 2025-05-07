Курячий шніцель – ідеальна основа для смачного обіду або вечері. Не варто турбуватися, що він вийде сухим, адже приготування в паніровці збереже увесь сік, розповідає 24 Канал з посиланням на портал food.net.

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Рецепт шніцеля з курки

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 200 грамів курячого філе;
– 1 яйце;
– 4 столові ложки пшеничного борошна;
– 4 столові ложки панірувальних сухарів;
– 30 грамів олії;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Промийте куряче філе під проточною водою, потім ретельно обсушіть його паперовим рушником. Зробіть надріз уздовж філе, не прорізаючи до кінця — у вас має вийти великий, розгорнутий шматок м’яса.
  2. Покладіть філе на обробну дошку, накрийте харчовою плівкою та злегка відбийте кухонним молоточком. Завдяки плівці м’ясо залишиться цілим, а кухня — чистою.
  3. Підготуйте три окремі тарілки: в одну розбийте яйце, приправте його сіллю й перцем; у другу насипте борошно, а в третю — панірувальні сухарі.
  4. Філе спочатку обкачайте в борошні, щоб воно рівномірно покрило поверхню з усіх боків. Потім занурте м’ясо в яйце, щоб утворилася рівна плівка. Завдяки попередньому обвалюванню в борошні яйце краще зафіксується.
  5. Після цього обваляйте філе в сухарях, злегка притискаючи його до крихт, щоб утворився щільний панірувальний шар.
  6. Налийте на сковорідку трохи олії та добре її розігрійте. Викладіть м’ясо на гарячу поверхню та смажте на інтенсивному вогні по 1 – 2 хвилини з кожного боку, до появи золотистої скоринки.
  7. Зменшіть вогонь і продовжуйте смаження ще по 3 – 4 хвилини з обох сторін. Накривати кришкою не потрібно — хрустка скоринка повинна зберегтися.

Смачного!

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