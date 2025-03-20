Десерт, который любили все дети "тех времен": рецепт той самой шоколадной колбасы из 90-х
Любимый десерт детей – шоколадная колбаска – остается популярным уже не одно поколение. Многие мамы и дети с теплотой вспоминают, как в детстве готовили и пробовали это замечательное шоколадное лакомство.
Этот простой в приготовлении десерт можно приготовить и на своей кухне. Рецептом шоколадной колбасы делится 24 Канал со ссылкой на Добрые новости.
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Шоколадная колбаса
- Время: 40 минут без застывания
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 180 граммов сливочного масла;
– 90 граммов миндаля;
– 4 столовые ложки какао;
– 3 столовые ложки сахара;
– 150 миллилитров молока;
– 500 граммов печенья;
– сахарная пудра для посыпки.
Как сделать шоколадную колбасу: смотрите видео
Приготовление:
- Измельчите обычное сахарное или песочное печенье до состояния крошки.
- В блендер также высыпьте миндаль и измельчите его.
- Теперь возьмите кастрюлю и отправьте в нее сливочное масло, какао, сахар и молоко. Хорошо перемешайте и поставьте все на плиту. Варите на слабом огне, постоянно перемешивая. Масса должна стать однородной, а сахар полностью раствориться.
- Выключите огонь и налейте ее в миску с печеньем, пока она еще горячая. Туда же добавьте измельченные орехи. Хорошо перемешайте полученную массу. Тесто для сладкой колбасы готово.
- Возьмите чистый полиэтиленовый пакет и положите в него шоколадную массу. Из всего теста у вас получится две колбаски среднего размера.
- Сформируйте колбасу. Уберите ее в холодильник на несколько часов.
- Достаньте шоколадную колбасу, выложите ее на тарелку, красиво нарежьте и присыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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