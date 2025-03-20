Десерт, который любили все дети "тех времен": рецепт той самой шоколадной колбасы из 90-х

Любимый десерт детей – шоколадная колбаска – остается популярным уже не одно поколение. Многие мамы и дети с теплотой вспоминают, как в детстве готовили и пробовали это замечательное шоколадное лакомство.

Этот простой в приготовлении десерт можно приготовить и на своей кухне. Рецептом шоколадной колбасы делится 24 Канал со ссылкой на Добрые новости. Читайте также Минимум ингредиентов и времени: готовим шоколадный фондан, который получится у каждого всего за 10 минут Шоколадная колбаса Время: 40 минут без застывания

40 минут без застывания Порции: 2 Ингредиенты:

– 180 граммов сливочного масла;

– 90 граммов миндаля;

– 4 столовые ложки какао;

– 3 столовые ложки сахара;

– 150 миллилитров молока;

– 500 граммов печенья;

– сахарная пудра для посыпки. Как сделать шоколадную колбасу: смотрите видео Приготовление: Измельчите обычное сахарное или песочное печенье до состояния крошки.

В блендер также высыпьте миндаль и измельчите его.

Теперь возьмите кастрюлю и отправьте в нее сливочное масло, какао, сахар и молоко. Хорошо перемешайте и поставьте все на плиту. Варите на слабом огне, постоянно перемешивая. Масса должна стать однородной, а сахар полностью раствориться.

Выключите огонь и налейте ее в миску с печеньем, пока она еще горячая. Туда же добавьте измельченные орехи. Хорошо перемешайте полученную массу. Тесто для сладкой колбасы готово.

Возьмите чистый полиэтиленовый пакет и положите в него шоколадную массу. Из всего теста у вас получится две колбаски среднего размера.

Сформируйте колбасу. Уберите ее в холодильник на несколько часов.

Достаньте шоколадную колбасу, выложите ее на тарелку, красиво нарежьте и присыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда узнайте, как приготовить арахисовую пасту в домашних условиях.